Французьке видання назвало топ-10 політиків, які можуть наблизити світ в Україні

Французьке видання Facta.Media опублікувало свою версію десятки політиків, які завдяки своєму впливу можуть наблизити завершення конфлікту на Донбасі. Ми публікуємо переклад цієї статті.

Як зазначає видання, збройний конфлікт в Україні триває вже 5,5 років – майже стільки ж, скільки Друга світова війна.

Угруповання, які захопили великі промислові центри Донецьк і Луганськ, створили в цьому промисловому регіоні України самопроголошені республіки. Керівництво «ЛНР» і «ДНР» стверджує, що Донбас не згоден з результатами революції, що відбулася в Україні в лютому 2014 року. В їх підтримку виступила Росія, називає події 2014 року в Києві державним переворотом.

Як пише видання, Захід не бачить у подіях 2014 року ознак держперевороту і виступає з підтримкою реформ в Україні, спрямованих в остаточному підсумку привести цю країну Східної Європи до Євросоюзу. Однак конфлікт на Донбасі гальмує розвиток України: Київ змушений витрачати величезні кошти на армію, практично щодня на сході країни гинуть люди, Київ і Москва знаходяться в глибокій конфронтації, що б’є по економічним інтересам України.

Європа, ставши на бік України в цьому конфлікті, наклала на Росію санкції. Вони завдають шкоди не тільки економіці Росії, але і Євросоюзу. Тому лідери Франції та Німеччини всі ці роки намагаються примирити Київ, Москву, Донецьк і Луганськ, щоб зупинити кровопролитний конфлікт. Був створений «нормандський формат» лідерів чотирьох країн. Однак поки що всі ці спроби не дають відчутного результату.

2019 рік, можливо, став переломним з точки зору перспектив вирішення конфлікту на Донбасі. В Україні після двох виборів повністю змінилася влада – країна обрала президентом молодого Володимира Зеленського, який позначив досягнення миру в країні як головну задачу своєї каденції.

Наприкінці 2018 року в Донецьку та Луганську також змінилося керівництво: замість радикально налаштованих лідерів невизнаних утворень до влади прийшли більш помірні Леонід Пасічник і Денис Пушилин. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка довгий час була головним миротворцем, заявила, що незабаром піде з посади. Президент Франції Еммануель Макрон змінив риторику на більш примирну по відношенню до Росії і готовий йти на поступки заради миру в Україні. Крім того, в Євросоюзі змінився глава зовнішньої дипломатії, а ОБСЄ призначила нового спецпредставника в Україні.

«Ми поговорили з багатьма міжнародними оглядачами і політичними експертами про долю України і Донбасу. Більшість наших співрозмовників вірить у те, що на сьогодні значно більше шансів на припинення війни в Україні. Почасти це пов’язано з новими політичними реаліями, частково – з новими людьми, які будуть займатися цією проблемою. Тому ми вирішили позначити тих, хто має вплив для того, щоб сприяти припиненню конфлікту в Україні», — пише видання.

1. Президент Росії Володимир Путін

Москва спочатку втрутилася в конфлікт на Донбасі, надавши дипломатичну та матеріальну підтримку «республіках». Фактично Росія стала представником невизнаних республік на світовій арені. Саме фактор Росії не дає Києву шансу вирішити конфлікт силовим шляхом. Путін нарівні з лідерами Німеччини і Франції скріпив своїм підписом Мінські угоди, які повинні були покласти кінець війні. Попередній президент України Петро Порошенко в кінці своєї каденції визнав: ключі до світу на Донбасі лежать не в Києві, а в Москві. Мабуть, це правда.

Зараз Володимир Путін у виграшній позиції, оскільки на будь-яких переговорах йому нічого не потрібно вигадувати, а лише нагадувати Києву про мінських угодах і послідовності кроків, які там прописані. Зараз м’яч на стороні України, оскільки для подальшого просування мирного процесу влади в Києві повинні змінити законодавство, в якому прописати для бунтівного регіону гарантії безпеки і особливий статус самоврядування. А оскільки Київ поки не готовий цього зробити, процес застопорився, про що Путін прямо заявив за підсумками зустрічі в Парижі 9 грудня.

Путін останнім часом зайняв жорстку позицію щодо захисту російськомовного населення України. Так, складається враження, що Путін готовий втручатися у внутрішні справи України найрадикальнішим чином, якщо продовжиться утиски владою і націонал-радикальними силами російської мови і російськомовного населення, зокрема закриття російськомовних шкіл, дискримінація російськомовних ЗМІ і Української православної церкви, яка традиційно виступає за тісніші зв’язки з РПЦ.

Очевидно, що Путін не піде на зміну мінських угод, тому Зеленському доведеться виконувати те, що було підписано Петром Порошенко в 2015 році. Розуміючи це, Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував свою формулу черговості кроків, які приведуть до світу на Донбасі. І зараз, здається, в Москві, Парижі і Берліні не бачать альтернативи «формулі Штайнмайера».

За словами Путіна, Мінські угоди невизнані «республіки» підписали виключно після переконання з боку РФ. Вони були узгоджені з Донбасом, і «ніякі інші закони, не узгоджені з «ЛНР» і «ДНР», працювати не будуть, вони заведуть ситуацію тільки в глухий кут». Путін не раз говорив, що якщо в зону розведення зайдуть українські Нацгвардія і Нацполиция, то нічого доброго не вийде, тому що тут же буде дзеркальна відповідь». Здається, вже всі розуміють, що мир можливий тільки на умовах мінських угод.

Саме тому Володимир Путін – головний чоловік, від якого залежить мир на Донбасі.

2. Президент України Володимир Зеленський

Якщо ключ від світу на Донбасі лежить в Москві, то саме від українського лідера в першу чергу залежить те, чи зможе Україна взяти цей ключ і скористатися ним заради досягнення миру. Володимир Зеленський – відома особистість в Україні. Телеведучий і актор, який висміював політиків, 41 рік несподівано для всіх став президентом, отримавши рекордну підтримку на виборах – понад 73% голосів виборців.

Під час президентської кампанії Зеленський ставив головним завданням закінчити конфлікт на Донбасі. Втім, поки що його досягнення на цьому терені вельми скромні. З одного боку, Зеленський домовився з Москвою про обмін утримуваними особами, що дозволило таким людям, як олександр балагура, вийти з російської в’язниці. Крім того, Росія повернула Україні кораблі, затримані в ході інциденту біля Керченської протоки в кінці 2018 року.

Також Київ, Донецьк і Луганськ провели великий обмін утримуваними особами в кінці грудня. З двох сторін було звільнено понад 200 осіб. Здавалося б, двері до примирення відкрилися, але ось у політичній площині жодних серйозних зрушень не спостерігається.

Справа в тому, що Зеленський не згоден з текстом мінських угод.

«Я їм кажу чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішене в Мінську. Згідно з мінським угодою, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном», — говорить український лідер.

Київ наполягає, що місцеві вибори в окупованих районах можна проводити тільки за українським законодавством після деокупації. Але це вже перегляд угод. А як було сказано вище, ні Росія, ні Донецьк з Луганськом на це не підуть. В такому форматі це глухий кут.

В Україні кажуть, що Зеленський був змушений рахуватися з націоналістами, які масово вийшли на вулиці з вимогами не йти на поступки Росії. Крім того, вуличні протести підтримали попередній президент і його політична партія. На зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі Зеленський нагадував у своїй риториці попередника Петра Порошенка, а протиріччя Києва і Москви так і залишилися невирішеними. Однак в Парижі і Берліні сподіваються, що Київ за нової влади стане більш поступливим, що змусить і господаря Кремля йти на поступки.

Не на руку Зеленському грає час. З кожним днем його рейтинг падає на тлі важкого економічного становища в країні і явних промахів нової влади у фінансовій і соціальній сферах. Новий президент не зміг виконати свої обіцянки щодо комунальних тарифів, мовного питання, корупції. Зараз його рейтинг з 73% скотився до менш 50%. Якщо з високим рівнем підтримки Зеленський міг йти на будь-які кроки щодо Донбасу, то зараз опір його політиці буде тільки зростати, що зменшує шанси на примирення Києва і «ЛДНР».

3. Президент Франції Еммануель Макрон

Еммануелю Макрону в навантаження до всіх внутрішніх проблем дісталася роль миротворця по Донбасу. Втім, від вирішення конфлікту в далекій Україні залежить і благополуччя Франції, оскільки санкції проти Росії шкодять економіці Євросоюзу. На тлі швидкого відходу Ангели Меркель зі свого поста Макрон залишився головним європейським переговірником у конфлікті Києва і Москви. І французький президент взяв ініціативу в свої руки, змінивши політику по відношенню до Росії.

Україна зараз – не головна проблема Європи. Саме такий посил випливає з риторики Макрона. Ядерні амбіції Ірану, Близький Схід, чвари між Брюсселем і Вашингтоном – у об’єднаної Європи зараз непрості часи. Брюссель втрачає вплив. Тому глава Єлисейського палацу зацікавлений у побудові для Європи «нової архітектури довіри» з РФ, однак для початку йому потрібно переконати в цьому своїх європейських партнерів, зокрема румунів, поляків і прибалтів, які відмовляються вірити в якісь перспективи, але в той же час зацікавлені в них.

«Віддалення Росії від Європи є глибокою стратегічною помилкою, тому що ми підштовхнемо Росію до ізоляції, яка посилює напругу, або до альянсів з іншими великими державами, такими як Китай, — сказав президент Франції на зустрічі з послами своєї країни в серпні. — Європейський континент ніколи не буде стабільний і безпечний, якщо ми не врегулюємо і не з’ясуємо наші відносини з Росією».

Але чому Макрон робить такий розворот? Він сам дав відповідь, заявивши, що епоха гегемонії Заходу підходить до кінця. «Обставини змінюються. Китай вийшов у перший ряд, а Росія домагається більшого успіху у своїй стратегії… Ми знаємо, що цивілізації зникали. Європа зникне. А світ буде організований навколо двох великих полюсів – США і Китаю, і у нас буде вибір між двома пануючими силами», — говорить французький лідер, підштовхуючи Європу до осмислення такого сценарію як фатального.

Зараз у Москви і Брюсселя за великим рахунком одна серйозна проблема, яка заважає зближенню, – Україна. Питання Криму і Донбасу, санкції – від усього відмовитися в одну хвилину Макрон не зможе. Світ не зрозуміє. Але якщо Київ і Москва підуть на примирення і владнають спори, Європа з полегшенням зможе умити руки і, «перетасував карти», «встановити щирий і вимогливий діалог з Росією».

Саме тому Еммануель Макрон буде більш активно підштовхувати президента України на виконання Мінських угод. Європа втомилася від конфлікту на Донбасі, і Макрон хоче якомога швидше покласти йому край, ставши президентом-миротворцем.

4. Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Ангела Меркель теж хотіла бути лідером-миротворцем, але її час іде, а результату все немає. Всі ці роки канцлер була активним прихильником санкцій проти Росії, апелюючи до міжнародного права і вимагаючи від Володимира Путіна припинити тиск на Україну. У Меркель склалися непогані відносини з попереднім президентом України Петром Порошенком.

Однак внутрішній тиск, який чиниться на канцлера з-за санкцій, проблеми канцлера зі здоров’ям і економічні проблеми в Європі змушують німецького лідера залишити посаду.

Та й під кінець своєї каденції Ангела Меркель здала позиції, пішовши на поступки великому бізнесу й опозиції. Критика канцлера на адресу Володимира Путіна стала все менш явною, країни домовилися про завершення проекту «Північний потік – 2», а першість у європейській дипломатії відійшло Еммануелю Макрону.

З іншого боку, Меркель сама стала заручником своєї двоїстої політики. Євросоюз наклав санкції на Росію, але при цьому Німеччина підтримувала будівництво геополітичного проекту Кремля – газопроводу «Північний потік – 2». Сьогодні в Берліні можуть здивовано дивитися на Макрона, пропонує піти назустріч Москві, але ж сама Німеччина на чолі з Меркель завжди діяли м’яко, з огляду на те, що рано чи пізно з Росією доведеться миритися. Саме Захід радив Києву не чинити збройного опору військам РФ, які захоплювали Крим. Така політика призвела до існуючого стану справ.

Хоча, звичайно, у глави німецького уряду ніяких ілюзій немає – Меркель бачить, що Східна Україна йде шляхом відділення від України. Однак зараз вже руки канцлера пов’язані: Путін ні на йоту не має наміру відступати від своєї позиції, Макрон готовий закрити на це очі, а внутрішня фронда вимагає від Меркель примирення з Росією. Щоб піти красиво, Меркель потрібен результат по Україні. Але щоб домогтися справжнього прогресу в існуючих умовах, потрібен компроміс. І мінські угоди для неї – не найгірший варіант. Меркель змушена пообіцяти Путіну натиснути на Київ з тим, щоб Україна виконала обіцянки, дані в рамках мінських угод. В якості своєрідної компенсації за це Києву дають гарантії, що транзит газу через Україну збережеться.

Так, Європа зараз готова вимагати від Зеленського виконання мінських угод так, як на цьому наполягає Путін. До чого це призведе, ніхто в Європі не може сказати, але іншого шляху, схоже, немає. Ангела Меркель не змогла примирити конфліктуючі країни згідно міжнародному праву, але наостанок вона намагається це зробити згідно з логікою моменту.

5. Президент США Дональд Трамп

Американський лідер самоусунувся від європейських проблем, займаючись економікою США і передвиборними проблемами. Зрідка з Вашингтона лунають запевнення про підтримку України і необхідності завершити конфлікт, але абсолютно очевидно, що Білий дім не особливо цікавиться війною на Донбасі. Щоб хоч якось демонструвати свою залученість в Україні і відстоювати свої геополітичні інтереси в цій країні, Трамп передав справи Держдепу. При цьому ставленик Вашингтона в Україні Курт Волкер отримав популярність завдяки пикировкам з Росією, а не спроб залагодити конфлікт, за що, втім, і поплатився посадою.

Трамп ж не хоче конфліктувати з Росією, адже головні інтереси президента США – це Китай, КНДР, Іран і Євросоюз. Звучали пропозиції залучити Вашингтон в «нормандський формат», але Трампа вони не зацікавили. Американський лідер шукає грошовий інтерес для своєї країни в геополітиці, а Україна тут нічого не може дати Вашингтону. Натомість Київ став можливим ключем до перемоги Трампа на виборах 2020 року. Якщо президент уникне імпічменту і доведе до кінця розслідування щодо можливої корупції сім’ї Байденов в Україні, це може зробити його президентом ще на один термін. Ось реальний інтерес Трампа в Україні.

Але у Києва є ще один козир у рукаві. Жага Трампа до грошей призвела Вашингтон і Москву до газового конфлікту в Європі. США наклали санкції на «Північний потік – 2» і заблокували його будівництво. Київ використовував цей крок Вашингтона у своїх переговорах з Росією по газу. На жаль для України, у політичній площині у Трампа і Путіна таких розбіжностей немає, а тому питання територій залишається на другому плані американської політики.

Хоча теоретично Україна могла б стати розмінною монетою в переговорах Трампа і Путіна з інших геополітичних питань. Таких багато: Сирія, Іран, КНДР. Було б бажання у президента США, він міг би втрутитися в мирний процес з Донбасу. Як мінімум, вплив на Київ у Вашингтона величезна. Але такого бажання у Трампа поки немає. Та й конфлікт між Вашингтоном і Брюсселем не сприяє тому, щоб США зайнялися європейськими проблемами.

Але зараз політика США багато в чому залежить від майбутніх виборів. Хто знає, що буде, якщо Трамп переоберуть на другий термін. Республіканці традиційно були набагато більш скептично налаштовані щодо Росії та її амбіцій в Європі. Можливо, після виборів у США змінять своє ставлення до європейських проблем. Принаймні військову допомогу Україні Трамп не заморозив. Навпаки, Київ і Вашингтон підписали новий контракт на закупівлю комплексів Javelin.

6. Голова політради найбільшої опозиційної партії Віктор Медведчук

Віктор Медведчук останні шість років присвятив примирення Києва і Москви. Його вплив дозволяло йому говорити з лідерами обох країн. Медведчук добре знайомий з Путіним, а тому, як він сам каже, використовує ці зв’язки для допомоги своїй країні. Під час президентства Петра Порошенка Віктор Медведчук займався обміном полонених: при його посередництві було звільнено майже 500 осіб. Політик налагодив відносини з лідерами невизнаних республік, ставши людиною, якого слухали не тільки в Києві і Москві, але і в Донецьку і Луганську. Медведчук – єдиний український політик, який спілкується з лідерами «ЛДНР».

Однак після того як Порошенко відмовився довести питання обміну «всіх на всіх» до кінця, Медведчук залишив переговорну групу, пішовши в політику. При цьому він продовжив займатися звільненням полонених з приватною ініціативою. Використовуючи зв’язки і вплив, йому вдалося звільнити чотирьох військовослужбовців в 2019 році.

Втім, президент Володимир Зеленський відмовився від послуг Медведчука, і це можна назвати ревнощами новообраного президента до Медведчука в питанні мирного врегулювання. Ця ревнощі придбала радикальні форми, після того як Зеленський публічно погрожував Медведчуку і каналах, які підтримують мирне врегулювання. Влада порушили ряд кримінальних справ за зустрічі з керівництвом Російської Федерації, а підконтрольні Зеленському силовики навіть провели обшуки в офісах Медведчука, що викликала однозначно негативну реакцію в міжнародному середовищі.

Партія «Опозиційна платформа – За життя», в якій політик займає одну з керівних посад (голови політради), пішла в опозицію до нової влади, критикуючи Зеленського за зраду виборців у питанні світу на Донбасі.

Медведчук створив мирний план, який заснований на мінських угодах і який знайшов відгук навіть у Європарламенті та сенаті Франції. Що важливіше, його схвалили в Москві, Донецьку і Луганську, адже згідно з запропонованим мирним планом Медведчука, невизнані республіки можуть повернутися в склад України, якщо їм буде надана автономія.

Проте офіційний Київ показово ігнорує цю ініціативу Медведчука, як і багато інші. Опозиціонер впевнений, що нова київська влада знаходяться під впливом націоналістів і просто не мають політичної волі домовлятися з Росією і невизнаними республіками, а тому будь-який план їх не влаштує.

Крім того, Медведчук ініціював новий формат мирного врегулювання і створив Міжфракційне об’єднання по діалогу з метою світу з парламентаріями Росії, Франції і Німеччини, що вивело на новий рівень питання досягнення миру, підключивши туди депутатів чотирьох країн.

7. Лідери «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилин і Леонід Пасічник

Нові лідери невизнаних «республік» знаходяться біля керма цих утворень всього рік.

На відміну від своїх попередників, Пушилин і Пасічник більш схильні до переговорів і політичних компромісів.

По-перше, вони декларують готовність до прямих переговорів про світ з владою України, аж до повної реалізації мінських угод (а це означає повернення окупованих територій до складу України).

По-друге, войовнича риторика «ДНР» і «ЛНР» поступово сходить нанівець. Якщо не вийде домовитися з Україною, керівництво невизнаних утворень готове дрейфувати в бік Росії, але великого бажання воювати у них немає. Плюс до всього Росія не готова приймати «ДНР» і «ЛНР» в свій склад, а тому іншого виходу, окрім як домовлятися, у невизнаних утворень немає.

Пушилин і Пасічник залежать від Росії. Це факт. Однак не слід сприймати як сліпих маріонеток Кремля. Майже 6 років «незалежності» — це фактор, який чим далі, тим більше віддаляє Донецьк і Луганськ від Києва. Тут у керівників «республік» є свої амбіції, свої вимоги, які теж треба враховувати. Поки Київ не готовий відкрито піти на поступки, і це зрозуміло. Але робити кроки назустріч доведеться, якщо сторони дійсно хочуть миру.

Зараз у Києві не вважають «ДНР» і «ЛНР» суб’єктом переговорів і намагаються домовитись спочатку з Росією. На нинішньому етапі ця стратегія має право на життя, але як повернуться події, коли Київ і Москва домовляться?

У будь-якому випадку небажання лідерів невизнаних «республік» повертатися під контроль Києва стає очевидним. Вони роблять все, щоб отримати визнання незалежності від Росії або ж увійти до складу сусідньої держави, але ніяк не повертатися в «обійми» України.

8. Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лідер Білорусі намагається грати на протистоянні Заходу, Росії та України. Якщо до 2014 року Мінськ перебував в міжнародній ізоляції, то зараз Білорусь встановила діалог з Європою, відіграє роль посередника між Україною і Росією, а головне – отримує від цього не тільки політичні, але й економічні дивіденди. Лукашенко надав мінську майданчик для переговорів Києва, Москви, Донецька і Луганська.

А на тлі згасання економічної активності між Україною і Росією отримав перенаправлення логістичних і економічних потоків між цими країнами через Білорусь. Європейські санкції дозволили Мінську стати постачальником європейських товарів у Росію.

Незважаючи на всі вигоди, положення Лукашенко хитке. Йому доводиться лавірувати між Києвом і Москвою, і час від часу президент Білорусі дратує своїми заявами то одну, то іншу сторону. Оскільки Білорусь знайшла своє місце в такому політичному розкладі, не виключено, що Лукашенко зацікавлений у збереженні існуючого стану справ. Адже не покидає відчуття, що він міг би зробити більше, враховуючи свої відносини з Путіним і Зеленським, який у своїй політиці найбільше намагається наслідувати саме білоруського лідера.

Можливо, Європі слід було б більше враховувати фактор Лукашенко. Президент Білорусі – людина, яку чують що в Києві, що в Москві.

9. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель

Дивно, що такий дипломат, як Жозеп Боррель, став верховним представником ЄС. Адже Європа, яка начебто взяла курс на поступове примирення з Росією, отримала у вигляді Борреля затятого критика Москви. Будучи главою МЗС Іспанії, Боррель назвав Росію «старим ворогом» Євросоюзу. На слуханнях у комітеті Європарламенту із закордонних справ восени він повторив це. А зараз йому доведеться домовлятися зі «старим ворогом».

На тлі великого запиту в Європі на зняття санкцій з Росії Боррель вимагає їх зберегти. «Санкції слід зберегти, поки поведінка Росії не зміниться», — вважає Боррель і хоче змінити принцип введення санкцій: не одноголосно, а більшістю країн. Іспанський дипломат восени наговорив багато чого про російську загрозу, необхідності протистояти російському експансіонізму і підтримки України. Чимало нинішніх і майбутніх єврокомісарів намагаються зайвий раз не згадувати Росію. Цим часто докоряють колишню главу дипломатії ЄС Федеріку Могерини.

Буде цікаво спостерігати, як Боррель буде вписуватися в європейську політику по відношенню до Росії. Наскільки його різка риторика буде сприяти закінченню конфлікту в Україні. Поки що «яструби» не змогли переконати Путіна змінити свою політику, і зовсім незрозуміло, який з Борреля міг би вийти голуб миру.

10. Спецпредставник ОБСЄ по Україні Хайді Грау

Швейцарський дипломат Хайді Грау в грудні призначена новим спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Вона змінила на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдика, який нічим конструктивним не запам’ятався. ОБСЄ була зовсім безпорадна на Донбасі всі ці роки, і ті похвали, які звучали на адресу Сайдика після закінчення його каденції, – це перебільшення його заслуг.

На місію ОБСЄ покладено функції сприяння примиренню сторін, однак в існуючому форматі це навряд чи можливо. Тому на паризькій зустрічі лідери країн «нормандської четвірки» домовилися, щоб місія розширила свій мандат і була здатна цілодобово верифікувати і відслідковувати, яким чином відбувається припинення вогню на Донбасі. Також Україна хоче, щоб було дано відповідь, яким чином спостерігачі СММ виходять на україно-російський кордон і чи зможуть вони там залишатися.

Хайді Грау в новій ролі – звичайний дипломат, руки якого пов’язані протоколами ОБСЄ. Однак у випадку зрушень у мирному процесі роль місії на Донбасі зросте. Зокрема, від ОБСЄ багато в чому залежить, чи будуть сторони порушувати режим припинення вогню. За словами голови ОБСЄ Мирослава Лайчака, одним із пріоритетів у його роботі є підтримка політичного врегулювання ситуації на Донбасі і гуманітарна допомога, тому він буде ставити ці завдання для нового спецпредставника ОБСЄ на переговорах у Мінську.