Податкова запобігла реєстрацію фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн

Система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування (ПН / РК) забезпечує неухильне виконання всіма без винятку платниками конституційного обов’язку по сплаті податків.

Це — стримуючий фактор для несумлінних платників, які незаконно з допомогою фіктивних господарських операцій отримують податкові вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Повідомляється, що за результатами роботи системи з 23 березня 2018 року по 31 грудня 2019 була зупинена реєстрацію 354065 ПН / РК. Таким чином, за цей період податкова запобігла реєстрацію безпідставного податкового кредиту на суму 8,4 млрд грн.

«Все це — платники, які навіть не захотіли підтвердити реальність господарських операцій (не маючи взагалі первинних документів або розуміючи, що комісії органів ДПС відразу нададуть належну правову оцінку поданим документам). Саме такі компанії більше зацікавлені у зриві роботи цього дієвого механізму боротьби з недобросовісними платниками податків», — сказано в повідомленні.

У ДПС також підкреслили, що за допомогою системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації ПН / РК податкова захищає економічні інтереси держави і сумлінних платників податків від схем і зловживань.