Одеський нотаріус вкрав ділянку землі

Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу та громадянці повідомили про підозру у шахрайському заволодінні земельною ділянкою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

На думку слідства, нотаріус, зловживаючи своїм службовим становищем, разом з мешканкою міста, незаконно заволоділи земельною ділянкою померлого громадянина в Київському районі Одеси. У 2011 році юрист оформила підроблене свідоцтво на право власності на спадщину за законом і запевнила вступ у спадщину одеситки, розуміючи, що вона не є спадкоємицею померлого.

Внаслідок таких протиправних дій союзників законний спадкоємець втратив можливість отримати спадщину.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також необхідно відзначити, що нотаріус вже фігурує в якості обвинуваченої по іншій справі про шахрайство.