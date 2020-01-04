Ірина Зленко: королева конвертів з Вінниці блокує ЗМІ через суди

Одіозна збирач данини, організатор десятків «конвертів» і податкових майданчиків Ірина Зленко затурбувалася своєї злочинної біографією. Так чиновниці не сподобалася стаття, яка проливає світло на її злочинну діяльність.

Ми в свою чергу наводимо статтю, яку так хоче приховати Зленко в повному обсязі.

Ірина Зленко – податковий перевертень всеукраїнського масштабу

У 2012 році керівник Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко сказала таке: «Вірите, я так сильно люблю свою батьківщину, що навіть не уявляю, скільки ж мені повинні принести грошей, щоб я їх взяла і пішла за грати на десять років!».

У 2014 році виявилося, що пані Ірина дуже добре уявляла, за яку суму грошей можна ризикнути – й сісти не лише на 10 років.

Тож, знайомтесь: героїня нашої розповіді сьогодні — Зленко Ірина Володимирівна, 19.04.1976 р. н., уродженка м. Києва.

Трудова діяльність:

— в органах державної податкової служби працює з 1998 року;

— з 2002 року обіймала керівні посади в органах ДПС м. Києва;

— з 12.05.2010 р. призначений заступником голови державної податкової адміністрації в Сумській області;

— з 20.07.2010 р. Голова державної податкової адміністрації в Сумській області;

— з 21.10.2011 р. по 17.01.2012 р. Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області;

— з 17.01.2012 р. по 22.04.2013 р. начальник ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

З самого початку своєї роботи в податковій, Ірина, маючи гарних вчителів одразу пізнала усі «прелесті» роботи по конвертації грошових коштів. При цьому, особливо у період правління «Сім’ї» проявився геній Ірини Володимирівни.

Спільно зі своїм чоловіком Олександром (колишній співробітник СБУ), під патронатом одного сім’ї – колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія Юрійовича угруповання сім’ї Зленко прийняли до списку «довірених осіб» у сфері конвертації грошей та включили до т. з. «Державної програми по наповненню держбюджету» — «конвертаційних майданчиків».

Зазначені «майданчики» надавали послуги по документальному відображенню операцій у податковій звітності підприємств, транзитному перерахуванню грошових коштів та переведення безготівкових коштів у готівку, враховуючи при цьому, відсотки за надані послуги від загального обігу.

При взаємодії з підприємствами включеними до «майданчиків» — операції суб’єктів господарювання набували статус недоторканих з боку представників податкових та митних органів при проведенні перевірок.

Майже 80% бізнесу користувались послугами «майданчиків». Більше того, податкові, а також інші правоохоронні та контролюючі органи буквально заганяли бізнес під ці схеми.

«Майданчиків» в різний час існувало від 4 до 13. У кожній структури – Міністерство доходів і зборів України, МВС (УБОЗ і УДЗБЕЗ), СБУ, Генеральній прокуратурі, Фінмоніторингу, Нацбанку – були визначені куратори діяльності «майданчиків». Всі керівники цих структур та куратори отримували свою комісію від операцій, а у випадку виникнення проблем у підприємців через роботу з «майданчиками», вони могли в телефонному режимі вирішити всі питання.

Загалом, обіг зазначеного «тіньового» ринку щомісяця складав від 30 до 50 млрд. грн. (близько 50% ВВП), а 70% ринку було під контролем «сім’ї Януковича В. Ф.», що дозволяло їй отримувати від 300 млн. грн. до 1,5 млрд. грн. щомісяця.

Завдяки цьому, Ірину Зленко не дивлячись на досить молодий вік – 34 роки було призначено Головою Державної податкової адміністрації у Сумській області, а неофіційно – «куратором» діяльності майданчиків в Сумській області.

При цьому чоловік узяв на себе всю роботу з організації фірм, каналів надходження тіньових грошей, пошук директорів, які самі не розуміли, що вони керують фірмами з багатомільйонним обігом.

У період перебування на посаді ДПА в Сумській області Ірина Зленко разом з чоловіком виконувала роль по створенню «податкової майданчика» з метою незаконного формування податкових кредитів з ПДВ та подальшого використання цих кредитів іншими суб’єкта єктам підприємницької діяльності для зниження податкових зобов’язань. Прикриття незаконної діяльності здійснювали також Голова Сумської державної адміністрації Чмирь Юрій Павлович.

Вже за рік, тіньовий обіг грошових коштів за допомогою фіктивних операцій перевищив 2 млрд. грн. Її діяльність навіть не зупинили кримінальні справи, що були порушені Сумським Управлінням СБ України №№ 233, 255.

Завдяки своєї діяльності (пресинг підприємців, звільнення підлеглих, які не виконували її усні протиправні вказівки), Ірина Володимирівна настільки стала відомою (внутрішня безпека податкової вже була не в змозі постійно знищувати матеріали на неї), що Клименко О. В. перевів її на посаду Голови ДПА у Вінницькій області.

Накатана схема була втілена також і на Вінниччині.

Прибувші на нове місто роботи Ірина Володимирівна одразу вибрала собі помешкання для житла — номер «Президентський люкс» у готелі «Феріде плаза» (вартість проживання в якому становить близько 300 доларів за добу). Оплата за вказаний номер відразу лягла на плечі підприємців регіону.

Схема роботи у Вінницькій області не мінялась, підприємствам примусово нав’язувати язувались «площадочні» фіктивні контрагенти, для обготівкування коштів.

Така діяльність дозволила Ірині Володимирівні «вільготно» себе почувати і зараз:

— будинок у Вишгороді вартістю біля 5 млн. доларів США;

— Маєток у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області з окремим виходом до річки Дніпро площею близько 10 га та вартістю біля 3 млн. доларів.

І це не рахуючи нерухомого майна (квартир, офісів розташованих у центрі м. Києва, Київській та інших областях), а також дорогих автівок (близько 10, вартість кожної з яких перевищує 100 тис. доларів США), що зареєстровані на її чоловіка та членів її родини.

І саме цікаве, сьогодні Зленко І.В. розглядається кандидатом на керівні посади в новоствореній Державній фіскальній службі України.

Для досягнення зазначеного, остання використовує особисті зв’язки серед керівніцтва вищих органів державної влади та управління, зокрема напрацьовані під час праці у Вінницькій області.

Слід зазначити, що Зленко І.В. використовуючи маску гарної жінки керівника, намагається будь-яким шляхом з корисливих мотивів отримати керівну посаду в державному органів, для подальшого лобіювання діяльності підконтрольного «конвертаційного центру». Для досягнення зазначеної мети, остання спроможна на будь-які заходь та за матеріальну винагороду підшукує осіб, що можуть вплинути на позитивні вирішення вказаного питання, але до них вона відноситься з неповагою, всіляко підкреслюючи свої можливості щодо «купівлі» необхідних їй осіб.

Досьє з сайту Политрада:

Зленко Ірина Володимирівна

Зленко ірина Володимирівна — Екс-голова державної податкової адміністрації в Сумській області;

Найбільш тісно пов’язаний з:

Юрій Чмирь

Біографія

Рік народження — 1976 Освіта — вища Ким працювала в податковій службі з 1998 року Нинішня посада — голова державної податкової адміністрації в Сумській області

Родина

заміжня, виховує двох доньок

Захоплення

ландшафтний дизайн, активний відпочинок

Політичні амбіції

У Сумській області повіяв «вітер змін» З приходом нового губернатора Сумської області Юрія Чмиря був зроблений акцент на формуванні команди професіоналів для виконання державних завдань. Мета — підняття економічного потенціалу області. Зокрема, призначені нові заступники голови Сумської ОДА, голови районів, а так само начальники Управлінь МВС та СБУ в області.

Крім того, для виконання першочергових завдань щодо посилення ефективності фіскальних органів з метою наповнення бюджету формується нова команда ДПА в Сумській області. Рішучі дії і конкретні результати вже видно у нещодавно призначеного заступника Голови ДПА в Сумській області І. в. Зленко, яка з перших днів роботи взялася за виявлення реального потенціалу області по наповненню державного бюджету, а також реальних можливостей великих платників податків, таких як «Ахтырнефтегаз» та ін. За результатами проведеної вчора колегії ДПА в Сумській області, Зленко був поставлений питання щодо наведення порядку у виконавчій дисципліні фіскальних органів, яка останнім часом перебувала на низькому рівні. Порушники в особі заступників Роменської МДПІ, ДПІ у р. Суми, Конотопської МДПІ, Шосткинської МДПІ, Глухівської МДПІ, Сумської МДПІ вже отримали попередження, що у разі не виконання завдань зі збору ПДВ у травні поточного року і не виконання інших запланованих надходжень буде розглядатися питання про доцільність їх перебування на займаних посадах

Відгуки про політику

Чмир приструнив Зленко На першому засіданні Ради з питань залучення інвестицій при голові Сумської облдержадміністрації губернатору Юрію ЧМИРЮ довелося стримувати натиск начальника Державної податкової адміністрації в Сумській області Ірини ЗЛЕНКО, яка насідала на інвесторів з приводу реєстрації на території Сумської області і сплати ПДВ. «Я розумію, що підприємство вкладає гроші, і місцеві бюджети — це добре, але не всі підприємства сплачують ПДВ», — заявила вона представнику компанії «Фармак». Він їй відповів, що перша фаза інвестиційного проекту передбачає створення виробництва субстанцій — сировини для внутрішніх потреб, яке не йде на експорт. Губернатору довелося втрутитися: «Я щоб трохи розрядити обстановку. Чесно кажучи — на корені не душіть. Ви шугаете. Сьогодні влада гарантує захист. Зі старту не лякайте!». «Ми не з лякливих!», — пожартував представник «Фармака». «Не хвилюйтеся — гарантії будуть. Ви так не лякайте, а то ми вас виключимо», — заявив Юрій Чмирь.

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