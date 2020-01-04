Академік Патон прокоментував новорічне звернення Зеленського

Відомий український вчений у галузі металургії і технології металів, академік Борис Патон висловився з приводу новорічного привітання Володимира Зеленського, яке широко обговорюється у соцмережах.

Свій коментар Патон опублікував у Facebook.

«Дозвольте і мені вставити свої 5 копійок щодо Олів’є, асфальту на вулицях та назв цих вулиць. У самому сердці Європи є така чудова країна — Швейцарія. Найбагатша на континенті, як арифметично, так і стосовно рівня життя пересічного маленького швейцарця».

Чому Швейцарія — Швейцарія, чому Україна — не Швейцарія? Окрім очевидного питання масштабів країни, географічного положення і т. д., ключ в іншому. Швейцарців об’єднання єднує громадянство. Їх пріоритети — асфальт на вулицях та гроші на банківському рахунку. Сильна армія та зброя вдома у кожного — не через якісь абстрактні ідеологеми субкультур, а через банальний цинічний фінансовий інтерес. Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим — відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу.

Швейцарія колись так і виникла, союз дуже різних людей, яким набридло годувати окупантів. Чесно кажучи, природні умови та багатства там дуже поступаються українським.

Що ж потрібно українцям для того, щоб жити багато і щасливо? Достатня хотіти бути як Швейцарія. І не хотіти бути як Сомалі, де племінні вожді завжди знайдуть спосіб підняти своїх адептів на священну боротьбу за правильних богів та героїв проти єретиків, що сміють думати інакше.

Національна ідея модерної нації — це гроші на рахунку, достатні щоб купити крутий автомобіль та їздити по ньому на суперсучасному автобані. Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі та автобани для всього світу.

Крізь пітьму невігластва і варварства України видно молоду паросль підприємців, що будують українське майбутнє тут і зараз.

Отож — будьмо! Варварству місце на смітнику історії. Дякую Президентові за таке чудове, епохальне привітання країни з Новим роком. Ми всі — українці, наше майбутнє — у наших руках.

Будьмо!» — написавши академік Патон.