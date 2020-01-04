В центрі Києва посеред ночі загорілося авто: пошкоджені банк і будинок

У центрі Києва, на вулиці Велика Васильківська, 112, в суботу, 4 січня, згорів припаркований автомобіль Peugeot. Він стояв близько до житлового будинку, тому вогонь розбив вікна банку на першому поверсі і вкривав кіптявою балкони до четвертого поверху.

Про НП в екстрені служби повідомили вночі, близько 02:00. Про це написало видання «Інформатор«.

Кому належить авто – невідомо, адже воно єврономерах, а водія на місці не було. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Очевидиця розповіла, що прокинулася, коли почула гучний хлопок, а в квартирі з’явився запах гару. Виглянувши з вікна, вона побачила палаючий автомобіль і стовп диму, який покривав вікна багатоповерхівки.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, але автомобіль практично повністю згорів, від нього залишилася тільки задня частина. Що стало причиною НП – також невідомо.