«Росія все приховує»: розкрито величезні втрати найманців Путіна на Донбасі

У 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських вояків, у той час, як Росія втратила близько від 300 до 620 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, список втрат з боку української армії поіменний, інформація не приховується на відміну від Росії.

«На 420 кілометровому фронті Україна втратила 111 чоловік у 2019-му, проти 133 в 2018-м. Хоч Росія і приховує дані про свої втрати, відомо, що тільки в 1-гокорпус «ДНР» 157 убитих. З 2-го корпусу даних немає. Моя оцінка бойових втрат російських військ разом з найманцями за 2019-й рік на Донбасі доходить до 300 осіб. Українська розвідка повідомляє про 619 вбитих», – повідомив Бутусов.

За його словами, дані про втрати за минулий рік з боку Росії і «ДНР» будуються на базі українського дослідника Донбасу Necro Mancer. Він веде поіменний список урахування російських втрат, ґрунтуючись на дані соцмереж.

«За його інформацією, торік було знищено 250 найманців. Це тільки те, що потрапило в соцмережі. Але як практика показує, з часом спливають все нові відомості. Тому сміливо можна накинути ще 50 осіб і вийде якраз 300. Співвідношення бойових втрат українських і російських військ у минулому році на Донбасі склало 1:3», – підсумував Бутусов.