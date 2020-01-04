У Дніпрі спалахнула багатоповерхівка: дим заблокував вихід

У п’ятницю, 3 січня, у Дніпрі на вулиці Орловська загорілася квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку.

О 17:42 у Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Новокодацком районі міста сталася пожежа на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

За викликом на місце події прибули рятувальники. Вони встановили, що пожежа виникла на балконі однокімнатної квартири на сьомому поверсі. Потім вогонь перекинувся на житлову кімнату.

В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітини, що перешкоджало вільній евакуації людей з верхніх поверхів.

Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів задимленого будинку 14 осіб, з яких 4 дитини. Дві людини були виведені в засобах захисту органів дихання.

Вогонь знищив домашні речі та балкон на загальній площі 40 метрів квадратних. В результаті пожежі загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі були залучені 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожарноспасательной техніки.