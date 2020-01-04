Поїзди ходитимуть напівпорожніми: окупанти визнали провал Росії з Кримським мостом

Після широко розпіареного в Росії відкриття залізничного сполучення через Кримський міст, по якому в поїзді без розпізнавальних проїхав президент Путін, ажіотаж навколо цієї події спав.

Експерти, навіть російські, вважають, що потяги ходитимуть напівпорожніми. Можливо, ситуація покращиться в туристичний сезон.

Як пише «Інформаційний опір», на думку співробітника «Кримських залізниць», повне завантаження перших рейсів з Москви і Санкт-Петербурга на окупований півострів була пов’язана з бажанням долучитися до грандіозної події» та новорічними святами.

Співрозмовник вважає, що така ситуація залишиться до початку нового туристичного сезону. За його словами, крім тривалості поїздки (з Санкт-Петербурга потяг перебував у дорозі більше 40 годин), величезну роль відіграє і вартість квитків.