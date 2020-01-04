Мендель заявила, що Зеленський перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі

Український президент Володимир Зеленський, фото якого нещодавно було на першій сторінці видання Time, а перед Новим роком потрапило на обкладинку тижневика The Week, стає впливовою фігурою. Так вважає прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

«Серед досягнень минулого року вважаю перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом. Хоча основна заслуга тут, звичайно, не прес-служби, а самого Володимира Зеленського. Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей в світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин у 2020 році», — написала вона в Facebook.

Мендель також поділилася трьома правилами для ЗМІ, які використовувала за 7 місяців роботи в команді президента.

Передплатники Мендель вважають таке сміливе твердження про вплив Зеленського не зовсім обґрунтованим. Вони пишуть, що український президент став більш впізнаваною фігурою після скандальної розмови з президентом США Дональдом Трампом, який запустив імпічмент американському лідерові.



