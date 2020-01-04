«Блюзнірство»: на 9-й день на могилу Волчек принесли несподівані предмети

У п’ятницю, 3 січня, минуло 9 днів з дня смерті художнього керівника театру «Современник» Галини Волчек.

В цей день на її могилу на Новодівочий цвинтар у Москві люди принесли багато квітів і досить несподівані предмети, пише сайт «Дні.ру».

Так, біля встановленого хреста на могилі Волчек з’явилася попільничка з недопалком і почата пачка сигарет. Хтось із шанувальників мабуть згадав, що Галина Борисівна при житті був затятим курцем і не відмовилася від цієї згубної звички навіть, коли важко захворіла.

Незабаром це приношення побачив священик і залишився вкрай незадоволений, назвавши «блюзнірством». Він пояснив, що на могилі людини, який перебуває вже в іншому світі, не варто залишати предмети нашого матеріального світу і не лише цигарки, а й чарку з горілкою. Все це священик назвав «відгуком язичництва».

«Кладовище — місце духовного єднання із степовими родичами, місце молитви. Ніякої їжі, розваг там бути не повинно», — пояснив священик.