Справа про вбивство «Сармата»: суд продовжив арешт обвинуваченим

Бердянський міськрайонний суд продовжив запобіжний захід фігурантам справи вбивства ветерана АТО Віталія Олешко з позивним «Сармат» у вигляді утримання під вартою і домашнього арешту відповідно до 21 і 23 лютого 2020 року.

Про це передає «Громадське».

Так, прокуратура зазначала існування ризику втечі обвинувачених, тиску на свідків, переховуванні від слідства, знищення речових доказів. Сторона обвинувачення наголосила, що не всі свідки допитані судом і не всі ймовірні встановлені слідством співучасники.

У свою чергу, захист обвинувачених заперечувала в задоволенні клопотання, наполягаючи на тому, що ризики необґрунтовані і не доведені прокурорами. Деякі з адвокатів просили перевести підзахисного у «Запорізький слідчий ізолятор».

Обвинувачені підтримали своїх захисників, підкреслюючи, що прокурором не надано доказів їх причетності до інкримінованих їм злочинів, а також наголосили на можливості застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Серед обвинувачених в організації та скоєнні вбивства Віталія Олешко сім осіб: Михайло Сигида, Євген Бродський, Віктор Власюк — передбачувані організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломако, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.





Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в Олешках, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство «Сармата».