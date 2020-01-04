The Telegraph: рано чи пізно Путіну прийде кінець

Рівно 20 років тому кілька замкнутий і стриманий технократ став виконуючим обов’язки президента Росії, змінивши на цій посаді Бориса Єльцина, людини, абсолютно протилежного йому за темпераментом. Володимир Путін, колишній офіцер КДБ, вибраний Єльциним на посаду свого прем’єр-міністра, увійшов у роль, яку він з тих пір виконував в тому чи іншому вигляді.

В ту новорічну ніч 1999 року майже ніхто на Заході і, напевно, навіть сам Володимир Путін, не могли собі уявити, що через два десятиліття він все ще буде перебувати біля керма.

Пострадянська Росія переживала масштабні перетворення і відчувала серйозні економічні труднощі. Шанси на те, що недосвідчений політик протримається при владі хоча б рік чи два, здавалися нереальними.

Однак він переміг на виборах, підтвердивши своє президентство. Він здобув перемогу на хвилі народної підтримки, яку він домігся, почасти завдяки тому, що безжально придушив заколот в Чечні.

По-перше, він зробив те, чого найбільше хотіли росіяни після хаосу, що наступив після розпаду Радянського Союзу: досяг стабільності і процвітання. Він підрізав крила могутнім регіональним губернаторам, а зростання економіки сприяли високі ціни на нафту.

Весь той час, поки економіка процвітала (хоча активи і перебували в руках кількох олігархів, які користувалися перевагами), Володимир Путін ставився до Заходу доброзичливо і на якомусь етапі навіть подумував про вступ в НАТО. Як підтверджує сьогодні колишній міністр оборони сер Малкольм Ріфкінд, він пропонував це в середині 1990-х років.

Це була втрачена можливість. Але коли ціни на нафту впали і обвалилася економіка, Володимир Путін придбав риси традиційного кремлівського лідера, розпалюючи невдоволення і образи щодо Заходу за те, що той нібито дивиться на Росію зверхньо і зазіхає на її сферу впливу.

Потім Росія втрутилася в європейську і американську політику, стала на бік антизахідних сил на Близькому Сході, вторглася в Грузію, анексувала Крим, дестабілізувала обстановку в Україні і вбивала своїх ворогів, де б вони ні знаходилися, незалежно від того, хто був у неї на шляху, як, наприклад, у Солсбері.

Тому у себе в країні Путін зберіг свою популярність «крутого хлопця», при цьому знищуючи опозицію всередині країни і розпалюючи страх і ненависть за кордоном.

Володимир Путін прийшов до влади, очевидно, прагнучи діяти як західний демократичний лідер, але перетворився в старомодного російського авторитарного лідера.

По ідеї він повинен покинути свій пост в 2024 році, але не проявляє жодних ознак бажання піти. При цьому економіка залишається слабкою, і мільйони росіян, як і раніше живуть в злиднях, оскільки багатство залишається в руках небагатьох обраних.

Протестні рухи ростуть. Рано чи пізно навіть удачі Володимира Путіна прийде кінець.

Редакційна стаття, The Telegraph (велика Британія)