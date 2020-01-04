Чумака звільнили з посади головного військового прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора. Замість цього, Чумак призначений звичайним заступником генпрокурора.

Наказ про звільнення з посади головного військового прокурора і призначення просто заступником генпрокурора підписаний 2 січня, пишуть Українські новини з посиланням на свої джерела в Офісі генпрокурора.

Уточнимо, що Чумак в 1995 році закінчив Київський університет ім. Шевченка за фахом «Правознавство». Після цього, до 1999 року працював у Національній академії Держприкордонслужби, а вже у 2000 році очолив управління правового забезпечення Держкомітету у справах охорони державного кордону.

В період з 2004 по 2009 роки працював у Міжнародному центрі перспективних досліджень. Є народним депутатом 7-го і 8-го скликань. З 2012 року перебував на посаді голови Комітету з питань протидії корупції.

У 2014 зайняв посаду заступника голови цього комітету.