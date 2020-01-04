Більше сотні тисяч українців закрили шлях за кордон

Близько 120 тисяч українців перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді з країни — і все із-за несплати аліментів

Держприкордонслужба України радить громадянам більш ретельно готуватися до поїздок і дізнаватися, чи немає випадково їх імені в одній з таких баз, щоб потім відмова у виїзді не став неприємною несподіванкою, як це сталося днями з чоловіком в аеропорту «Борисполі.

Так, 1 січня під час проходження одним з українців оформлення на рейс в Дубай спрацювала база даних щодо обмеження виїзду за несплату аліментів.

36-річному чоловікові пояснили причину обмеження, однак той відреагував агресивно. Правоохоронцям довелося заспокоювати бешкетника. Щодо останнього склали адмінпротокол.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання неплатників аліментів. Пов’язано це з тим, що за перші 6 місяців минулого року сума заборгованості зросла до 3,2 мільярда гривень.

Так, щоб змусити недбайливого батька розщедритися, проводиться конфіскація майна, накладаються адміністративні арешти, людей відправляють на примусові роботи, а також заарештовують на певний строк. Примітно, в 2018 році Мін’юст виставив на торги машину неплатника «Ferrari 456 GT» за 2,15 млн гривень.

Також ми повідомляли, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко прокоментував введення закордонних паспортів на в’їзд в Росію. За словами міністра, це дасть додаткові гарантії.

«Втрата старої аналогової «книги» – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів», — зазначив Пристайко.