Моз затвердив перелік ліків для закупівлі в 2020 році

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які будуть закуповуватися за кошти державного бюджету в 2020 році.

Про це 3 січня повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що на закупівлі ліків в 2020 році в бюджеті передбачено близько 9,7 мільярда гривень, що на 3,2 мільярда більше, ніж торік.

За даними Моз, цих коштів разом зі зниженням цін на ряд препаратів вистачить на забезпечення практично повної потреби по всьому 38 напрямами.

При цьому розширення переліку закупівель можливо тоді, коли Моз забезпечить ліками всіх пацієнтів по вже існуючих напрямках.

“Такий підхід забезпечує рівний і гарантований доступ до медичної допомоги і не дозволяє зменшувати доступ до лікування для тих пацієнтів, які вже отримують лікування”, − підкреслили в міністерстві.

У 2020 році нові препарати будуть закуплені для пацієнтів з туберкульозом, раком нирок, легенів і крові, з ВІЛ та СНІД. Діти молодшого віку з пересадженими органами отримають доступ до рідкісних форм імуносупресивних препаратів.

Також будуть закуплені витратні матеріали для розвитку системи донорства крові.

У Моз підкреслили, що для підготовки нового переліку були залучені експерти та проведена робота з аналізу динаміки цін на лікарські засоби, а також вивчені кращі світові практики публічних закупівель.