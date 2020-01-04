У мережі обурилися фотографіями “реставрації” Маріїнського палацу і парку в Києві

Користувачі мережі обурені “реставрацією” Маріїнського палацу, вони помітили дивне в діях реставраторів.

На це звернув увагу користувач мережі Володимир Хенгіст в Facebook.

“Спочатку одні завгоспи, реставруючи Маріїнський палац, замінили гіпсових левів на мармурових – і замовили їх у фірми, що виготовляє надгробки. Тепер інші завгоспи спиляли післявоєнні ліхтарі з національним орнаментом у Маріїнському парку, встановивши замість них бюджетний ширвжиток (хоча, відповідно до тендеру, повинні були просто поміняти там лампі)”, – написав він

Хенгіст звернувся до чиновників КМДА з проханням покарати винних.

“Так жлобство і пускає метастази по всьому Києву, коли малоосвічені і неосвічені люди знищують міська спадщину, замінюючи його дешевим штампованим лайном – і ніхто не б’є є їх за це лінійкою по руках. КМДА, ліхтарі треба повернути на місце, а відповідальніх чиновників – покарати за самоуправство і рагульство”, – пише він.