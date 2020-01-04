Місія ОБСЄ виявила Град сепаратистів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на непідконтрольної частини Донбасу неотведенную реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії.

Так, Град зафіксували біля населеного пункту Новоамвросіївське, що в 56 кілометрах на схід від Донецька. Ця установка розміщена із порушенням ліній відводу.

Також зазначається, що станом на 1 січня у постійному місці зберіганні озброєння в непідконтрольному районі донеччині досі не вистачає 13 танків – чотирьох Т-64 і дев’ять Т-72.

Крім цього, 2 січня в околицях Луганська сепаратисти стріляли в бік безпілотника ОБСЄ.