Нам не повинно бути все одно, в якій країні ми живемо, – глава УГКЦ Святослав про національну ідею

Маємо жити так, щоби нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо «все одно» – означає мені байдуже.

Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у ефірі радіо «Марія».

«Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чі існування політичної нації, яка включає всі народи, що живуть в Україні, тієї розходиться з дійсністю», – зазначив Глава Церкви.

Предстоятель розповів, що він намагався відповідати на будь-які можливості спілкування з представниками нової влади. «Було кілька цікавих форматів. Один з них – була моя зустріч з групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади.

Я був дуже вдячний за нагоду поспілкуватися. Вони мене попросили пояснити, що таке українська національна ідея і я, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. папи Івана Павла ІІ, давши відповідь у трьох пунктах», – зазначив він.

Перший, на думку Блаженнішого Святослава, – випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб’єкт, у тому числі, міжнародного права.

«Ми існуємо, ми є і маємо свою ідентичність, тотожність, яка окреслена чіткими рисами», – заявив Глава Церкви.

Другий постулат, сказав Глава Церкви, якщо ми існуємо, ми маємо певні права. «Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право і обов’язок захищати її, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародним товариством і бути його складовою інтегральною частиною», – вважає духовний лідер українців.

Третій постулат – інші повинні це право поважати. «Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір», – сказав Блаженніший Святослав.