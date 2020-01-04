«Мотор Січ»: «гібридна війна на знищення стратегічного підприємства

Як унікальний завод в інтересах Росії “купує” очевидний агент спецслужб РФ.

Вже близько чотирьох років в Україні триває дискусія щодо ймовірного продажу одного з світових лідерів по виробництву двигунів для авіаційної техніки, українського підприємства ПАТ «Мотор Січ». За фактом інвестором виступив громадянин Китаю р-н Ван Цзінь — через підконтрольну офшорну компанію з Британських Віргінських островів Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Однак станом на кінець 2019 року ще не вирішено питання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) з реалізації угоди, після чого може статися концентрація бізнесу, тобто отримання контролю компаніями Xinwei Group і Skyrizon Aircraft Holdings Limited за діяльністю ВАТ «Мотор Січ». Xinwei Group теж контролює вищевказана особа, відзначає ІА «ОПК».

Слід зазначити, що в 2017 році Skyrizon Aircraft Holdings Limited разом з ПАТ «Мотор Січ», а потім, в 2019 році (вже без ПАТ «Мотор Січ») з державним підприємством «Укроборонпром» подали заявку в Антимонопольний комітет України з метою отримання дозволу на концентрацію. Зазначена заявка сьогодні і розглядається АМКУ. Спробуємо розібратися в критичних деталях цього тривалого дискурсу.

Гібридні схеми «китайського інвестора»

У зв’язку із зазначеною угодою фахівці та експертні організації жваво обговорюють ризики такої угоди для України. Серед таких називають навіть втрати підгалузі з виробництва авіаційних двигунів у разі передачі технологій інвестору.

На жаль, мало хто з експертів і ЗМІ звертає увагу на інші чутливі питання в цій угоді. Зокрема, на:

— непрозору схему отримання контролю над ВАТ «Мотор Січ», «китайським інвестором»;

— ряд проблем, ризиків, боргів і арештів (судовими інстанціями КНР) майнових та корпоративних активів, що супроводжують безпосередньо гВан Цзина і компанії, які ним контролюються;

— фінансовий стан інвестора та його бізнес історію, і можливість отримання замовлень з світових ринків на продукцію «Мотор Січ».

Деякими українськими ЗМІ легковажно поширюються російські фейки про можливе знищення заводу в разі відмови в передачі його під контроль «китайському» покупцеві — нібито під тиском США. При цьому замовчуються численні факти дефолту Xinwei Group і підконтрольних Ван Цзиню компаній. Наприклад, відомо, що судовими інстанціями Китаю арештовані всі майнові та корпоративні активи Ван Цзиня і підконтрольних йому компаній (у тому числі Skyrizon) для забезпечення боргових зобов’язань, які в кілька разів перевищують активи. Навіть поверхневий, але об’єктивний аналіз цих фактів дає підстави з великою вірогідністю стверджувати, що у разі передачі контролю над ПАТ «Мотор Січ» Ван Цзиню і номінально підконтрольним йому компаніям — одне з найбільш технологічних підприємств України буде закрита, як це сталося із суднобудівною галуззю України після приходу російського інвестора.

Про непрозорою схемою отримання контролю Ван Цзинем над ПАТ «Мотор Січ» і фінансові проблеми, що супроводжують його і офшорні компанії, в яких він є номінальним господарем, ще в листопаді 2017 році писало авторитетне фінансове видання Bloomberg Businessweek. У журналістському розслідуванні були приведені схеми контролю над ПАТ «Мотор Січ» офшорною компанією.

Слід звернути увагу і на те, що придбання контрольного пакета акцій ВАТ «Мотор Січ» Ван Цзиньом було здійснено з порушенням чинного законодавства України. На це порушення при придбанні акцій (56% за даними СБУ) ПАТ «Мотор Січ» було зазначено в листі АМКУ від 12 липня 2017 року № 24-25 / 01-7578. Так, у ньому йдеться: «… придбання акцій АТ «Мотор Січ» зазначеними на схемі компаніями та фізичними особами відбулося в 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого придбання акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою — громадянином Китаю (Ван Цзін), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.» (маються на увазі компанії, які на період липень 2017 року мали відповідні відсотки: «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить — 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) — 17,3113%, «EnfieldsTrade & CapitalCorp.» (Панама ) — 3,1152%, «WaldoTradeLtd.» (Віргінські острови) — 1,3035%, «GranumCorporation» (Панама) — 9,2717%, «LikatronEnterprisesLimited» (Кіпр) — 9,99%, ОСОБА_10 — 5,01%)).

Відмітною ознакою проблеми є той факт, що згаданий лист було направлено до СБУ в рамках розслідування кримінальної № 22017000000000272 від 6 липня 2017 року, порушеної за ознаками, передбаченими ч. 1 ст. 14, ст. 113 (диверсія) КК України. В рамках цієї кримінальної справи 7 вересня 2017 року Шевченківський районний суд. Києва ухвалив рішення про арешт акцій ПАТ «Мотор Січ».

Виходячи з зазначеного, державним органам, зокрема, АМКУ та СБУ — ще в 2017 році було відомо про порушення чинного законодавства України Ван Цзін і контролюються ним поруч офшорних компаній, українським підприємством «Мотор Січ», і тому АМКУ зобов’язаний був діяти виключно в рамках чинного законодавства України і прийняти рішення про притягнення до відповідальності покупця і офшорних компаній, які він контролює, а також відмовити у наданні дозволу на концентрацію компаніям Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Однак голова АМКУ Юрій Терентьєв в інтерв’ю 18 жовтня 2019 року «Ліга Бізнес» лише констатував поточну ситуацію, заявивши наступне: «Зараз ми розглядаємо два питання по «Мотор Січ». Була чи продаж в 2016 році без дозволу АМКУ? Тому що якщо вона була — учасник угоди, а саме покупець — повинен бути притягнутий до відповідальності».

А значить — навіщо «інвестору-банкруту» — дозвіл на концентрацію АМКУ?

У той же час, незважаючи на кримінальну справу, рішення суду про арешт акцій ПАТ «Мотор Січ», в мотивованій частині якого зазначено, що корпоративні права були придбані з порушенням антимонопольного законодавства, Ван Цзінь продовжив придбання корпоративних прав українського підприємства без дозволу АМКУ на концентрацію. І станом на 2019 рік через непрозорі офшорні компанії придбав право володіння близько 75% акцій.

Номінальний власник корпоративних прав ПАТ «Мотор Січ» Ван Цзінь (можливо, його партнери-куратори) розуміють, що така зухвала (гібридна) схема отримання контролю над українським підприємством, яке виробляє продукцію військового призначення, з точки зору експортного контролю та антимонопольного законодавства є нелегітимною і непрозорою. І вчиненим з порушенням чинного законодавства України. А держава Україна в будь-який час має повне законне право вжити заходи щодо припинення цієї угоди.

Тому, з метою легалізації незаконної угоди, — а це може бути отримання дозволу АМКУ на концентрацію, — в останні два роки розгорнули кампанію щодо доцільності продажу ПАТ «Мотор Січ» «китайському інвестору». У той же час суспільство чує тільки гучні заяви та запевнення від Ван Цзиня та інших осіб, що представляють його офшорні компанії або є представниками Ван Цзиня в Україні.

Зокрема, про передачу державі на безоплатній основі 25% + 1 акцій ВАТ «Мотор Січ», перерахування до бюджету України 100 млн доларів США, збереження робочих місць та обіцянки значних замовлень з Китаю. При цьому робляться запевнення, не будуть здійснювати і поставки продукції в Росію. Представники попередньої влади активно лобіювали і рекламували цю угоду як «інвестиції з Китаю» і можливість одержання державою контролю (25% + 1) над підприємством, як значне досягнення у співпраці з Китаєм.

Сьогоднішні представники нової влади продовжують повторювати нав’язану насамперед російськими ЗМІ і попередниками мантру про «китайське інвестора» і затягувати рішення про припинення незаконної схеми отримання контролю над корпоративними правами ВАТ «Мотор Січ» офшорною компанією, з непрозорою власністю і керівником (Ван Цзінь) з сумнівною репутацією. При цьому перекладаючи відповідальність за прийняття рішення з однієї державної структури на іншу: на «Укроборонпром», на АМКУ, на СБУ і РНБО.

Не підштовхнуло до активної роботи українських чиновників щодо вивчення ситуації з «Мотор Січ» та попередження про можливе знищення підприємства навіть публічну заяву Президента України В. Зеленського, яке прозвучало на прес-конференції 10 жовтня 2019 року. Він, зокрема, заявив:

«… .Я знаю, що зараз і Антимонопольний комітет, і Абромавичюс в «Укроборонпромі», і правоохоронні органи вивчають цю справу … Ми повинні зберегти підприємство, незважаючи на те, скільки у нас з вами акцій, зберегти «Мотор Січ» для Запоріжжя, де є реальна загроза залишити людей, більше 20 000, без робочих місць».

У той же час, у зв’язку невизначеністю, де-юре, нового власника, з кожним роком обсяги замовлень і виробництва на «Мотор Січ» падають, і як результат, зменшується прибуток підприємства. Більше того, 9 місяців 2019 року підприємство закінчило зі збитками.

А г-н Ван Цзінь продовжує вводити в оману вище керівництво держави, направляючи листи від компанії з Віргінських островів — Skyrizon Aircraft Holdings Limited як китайського інвестора, і погрожуючи в погіршенням відносин з Китаєм. Йому чомусь підіграє керівництво «Укроборонпрому». Зокрема, пан А. Абромавічус в інтерв’ю «Економічній Правді» заявив: «Ми проводимо аудит взаємин КБ «Івченко-Прогрес» з «Мотор Січ». Після закриття угоди по зміні власника «Мотор Січ» настануть взаємини нашого бюро по суті з китайським заводом «Мотор Січ».

У той же час чомусь А. Абрамаучус в інтерв’ю не вказує, що в клопотанні, яке «Укроборонпромом» направив за день до вищевказаного інтерв’ю в АМКУ про продовження строку розгляду про надання дозволу на концентрацію, зазначаються лише офшорні компанії з адресами на Віргінських островах, Кіпрі та в Панамі.

Риторичне питання: при чому тут «китайський інвестор»? Чому керівник «Укроборонпрому» не цікавиться прозорістю схеми можливого придбання власності підприємства, яке виробляє сучасну військову техніку? Фінансовим станом «інвесторів»? Адже в «Укроборонпромі» повинні знати, що потенційний інвестор компанія XinweiGroup, яка котирується на Шанхайській біржі, і контролюючим акціонером якої є г-н Ван Цзінь, протягом трьох останніх років є збитковими. І за правилами Шанхайської біржі після публікації звіту за 2019 рік вона повинна бути знята з лістингу, як компанія, підряд три роки показувала збитки і фактично є банкрутом. І тільки за 9 місяців поточного року офіційно задекларувала збитки в сумі близько 16 млрд юанів. А всі майнові та немайнові активи «інвестора» Ван Цзиня, в тому числі «Skyrizon» — заарештовані китайськими судами в рахунок погашення заборгованостей.

Тому чекати одержання державою контролю 25% + акцій «Мотор Січ», які нібито будуть передані офшорними фірмами державі, навряд чи доведеться. Адже всі активи «китайського інвестора» арештовані в рахунок забезпечення боргових зобов’язань. Цікаво, що самому Ван Цзиню навіть обмежений виїзд з Китаю. До того ж, офіційний Китай називав Ван Цзиня «гонконгським бізнесменом, який працює в Китаї», а ЗМІ КНР визначили його «фінансового шахрая і «блискучого брехуна»».

Що стосується компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Xinwei Group та їх керівника і номінального утримувача Ван Цзиня, то про це є згадка в журналістському розслідуванні, опублікованому в листопаді 2014 року у зв’язку з гучним проектом будівництва каналу в Нікарагуа задекларованою вартістю в 50 млрд доларів США (у статті «Павутина Ван Цзиня»). В цьому розслідуванні йдеться і про проект в Україні з будівництва порту в Криму — з декларованими інвестиціями в 10 млрд. доларів. Після підписання угоди уряду Нікарагуа з гонконгською компанією з розвитку каналу в Нікарагуа (підконтрольної Ван Цзиню HKND Лтд) і широкої кампанії в засобах масової інформації з цього приводу, зокрема, поширенням фейкової інформації про підтримку проекту урядом Китаю, офіційний представник МЗС КНР Хуа Чунін заявив, що військові і політика не мають до каналу ніякого відношення, а г-н Ван Цзін був визначений як «гонконгський бізнесмен в Китаї».

Крім того, Міністерство комерції Китаю також на своєму сайті зробило офіційну заяву, в якому повідомило, що уряд Нікарагуа уклало угоду з гонконгською компанією. І попередило, що китайські компанії, враховуючи значні ризики і відсутність дипломатичних відносин, не брали участь в цьому проекті в будь-якій формі.

Слидще додати, що зазначені масштабні проекти, як і багато інших, широко рекламувалися, особливо російською пресою, не відбулося навіть реально не розпочавшись.

Російський слід. Наскільки реальна небезпека?

Співпраця Ван Цзиня з росіянами і контрольованими ними компаніями для спостерігачів є більш ніж очевидною.

Здається не випадково Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв передбачає, що «Укроборонпром» може опинитися під антиросійськими санкціями США — у разі участі концерну в угоді з купівлі ВАТ «Мотор Січ» спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ. «… США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку поставок «Вертольотів Росії» — і виникне кафкіанська ситуація, коли «Укроборонпром» з «Мотор Січ» опиняться в американських антиросійських санкції».

Підтвердження конкретних фактів співпраці Ван Цзиня з Російською Федерацією досить легко знайти. Так Ван Цзінь за сприяння віце-прем’єр-міністра РФ Ст. Суркова ще в 2012 році створив спільне підприємство ТОВ «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджі» (ТОВ «НМТТ»), президентом якого є якийсь Смирнов В. А. (колишній співробітник спецслужб РФ). Зазначена компанія співпрацює у сфері транспорту, енергетики зі спецслужбами Росії, про що повідомляється на сайті компанії.

Дружнє рукостискання Ван Цзиня і Ст. Суркова після домовленостей щодо створення спільного підприємства

В останніх офіційних повідомленнях XinweiGroup (зокрема №: Pro 2019-111 від 13.09.2019 р.) для Шанхайської біржі зазначається, що на російський проект було притягнуто 234 млн. дол. США. Крім того, в офіційних звітах компанії Xinwei Group постійно фігурують й інші кошти, які залучалися на російські проекти. Цю інформацію легко можна знайти на сайті Шанхайської біржі.

Досить цікаве роз’яснення змушена була зробити 17.12.2019 р. компанія Xinwei Group, яка знаходиться під постійним моніторингом Шанхайської біржі. Зокрема, за поширення неправдивої інформації російськими і китайськими ЗМІ про отримання дозволу від АМКУ на концентрацію для Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Xinwei Group акцій ПАТ «Мотор Січ», що є ще одним свідченням гібридної війни за українське підприємство.

Співпраця вже самого ПАТ «Мотор Січ» підтвердив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, коли заявив, що «… торгівля «Мотор Січі» з РФ — це нормально». Цікавим фактом є відсутність належної реакції з боку РНБО. Може, члени РНБО не знали фактів співпраці «китайського інвестора» з Російською Федерацією, коли приймали відповідне рішення стосовно підприємства 1 березня 2018 року? Або не знали і фактів поставок продукції ПАТ «Мотор Січ» в країну-агресор? Просто проігнорували?..

Зустріч Ван Цзиня з членами української делегації на чолі з першим віце-прем’єр-міністром України С. Кубивым 15 травня 2017 року

Вже після опублікування 23 грудня 2016 року китайського фінансового видання Netease Finance розслідування під назвою «Xinwei Group приховує великі борги і темні гроші за лаштунками» — торги акціями компанії на Шанхайській біржі були припинені майже на три роки.

У цьому розслідуванні, зокрема, вказується на сумнівні схеми, які проводив Ван Цзінь, вводячи в оману потенційних інвесторів, показуючи у звітах фіктивну прибутковість компанії і отримуючи кредитні ресурси під гарантії для своїх компаній в різних країнах. На малюнку нижче показана узагальнена схема на прикладі Камбоджі, яка потім (як вказується в цьому ж звіті) «успішно» була поширена на Україну, Росію та інші країни.

Тому Голова АМКУ Ю. Терентьєв прав, попереджаючи, що у разі надання дозволу на концентрацію «Укроборонпром» може потрапити під санкції у зв’язку із співпрацею з РФ. Виробнича діяльність підприємства в такому разі може бути зупинена.

Очевидно, що в разі надання дозволу АМКУ на концентрацію — держава Україна легалізує передачу в управління невідомим особам ПАТ «Мотор Січ» за непрозорими схемами.

Підприємство, що виробляє продукцію військового призначення, швидше за все, потрапить номінальному особі — Ван Цзиню. Тобто, «гонконгському бізнесменові» — людини з неоднозначною репутацією, який співпрацює з Росією, країною-агресором.

Зупинка і знищення одного з найбільш високотехнологічних підприємств України, в першу чергу, вигідна РФ. Яка саме цього і домагається (виходячи з контактів Ван Цзиня і величезною інформаційною компанією), оскільки в разі зупинки заводу працівники змушені будуть виїхати в Росію. Остання, як відомо, відчуває труднощі у відпрацюванні технології виробництва авіаційних двигунів. Разом з «Мотор Січ» зупинить свою роботу і ДП «КБ Прогрес їм. Івченко», втративши основного замовника.

Що стосується Китаю — з ним Україні дійсно потрібно розвивати і поглиблювати співпрацю. ПАТ «Мотор Січ» має всі можливості швидко наростити експорт своєї продукції в цю країну, адже в Китаї є сьогодні значний попит на продукцію українського підприємства. Але після приходу так званого «китайського інвестора» навіть за чинним контрактом, який є у «Мотор Січ» з однією з державних китайських компаній, що завод не в змозі отримати навіть передоплату (проблем з китайськими партнерами з цього питання у «Мотор Січ» раніше не було). Обережне ставлення до співпраці державної китайської корпорації можна пояснити тільки ризиками, пов’язаними з можливою реалізацією непрозорої схеми передачі корпоративних прав Ван Цзиню і контролюються ним компаніям Skyrizon і Xinwei Group.

Тому державним органам України потрібно приймати єдино правильне, законне рішення, і перш за все не допустити знищення заводу.

Іван Антоненко, опубліковано у виданні ІА «ОПК»

Переклад: Аргумент