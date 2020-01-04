Військові прогнози-2020: Чим відповість армія України, коли Росія піде в атаку?

Загострення на Донбасі може стати важелем тиску на Київ перед наступною «нормандської зустріччю». Але глобальної активізації бойових дій від української армії, ні від російських гібридних сил військові фахівці не очікують. Інша справа – інформаційні атаки: їх стане більше, кажуть наші співрозмовники. Тому завдання номер один – у наступному році зіскочити з російської інформаційної голки.

Прогнозуємо, що чекає на фронт і українську армію в 2020-му

Війну на Донбасі поки що «заморозили». Це констатує полковник запасу Олег Жданов. Він вважає, що команди і попереднього, і нинішнього президента неправильно формулюють цілі війни, ігноруючи, що головне завдання Путіна – утримати Україну у політичній орбіті Кремля.

«Самостійно і з доброї волі Путін ніколи не піде з Донбасу. І його головне завдання – створити федерацію, запхати ці дві конгломерації під його протекторатом тому до складу України з правом вето на рішення всіх важливих стратегічних питань», – говорить Жданов.

Олег Жданов, військовий експерт

Відповідно, шанс закінчити війну з’явиться тільки тоді, коли Україна визнає цю мету агресора. У цьому переконаний експерт.

Як же треба діяти української влади? Домагатися визнання Росії країною-агресором в ООН. Ось що говорить Жданов: «За столом переговорів «нормандському форматі» сидять три до одного: Україна, яка нібито постраждала від агресії (незрозуміло, чиєю, бойовики міфічні), і три «миротворця». Вони вмовляють Україну помиритися саму з собою. Розумієте, як смішно виглядає?».

Кремль стане небезпечніше після запуску «Північного потоку-2» – Стеценко

Локальні загострення в 2020-му можливі, але дій оперативного або стратегічного розмаху не буде, прогнозує Святослав Стеценко, полковник запасу, експерт «Українського інституту з прав людини».

Святослав Стеценко, військовий експерт

Стеценко впевнений, що Росія не буде готова до великого наступу в наступному році: «Вони поки що залежать від транзиту газу через нашу територію, «Північний потік-2» не запущений. А ось після того, як він буде запущений, у них будуть розв’язані руки для більш активних дій».

Але в наступ Росія піде тільки в тому випадку, вважає експерт, коли інші засоби війни (економічні, інформаційні, дипломатичні) не дадуть результату.

«Якщо в Україні в управлінні буде сформована проукраїнська політика, проукраїнська позиція, якщо Україна буде значно нарощувати свої можливості і оборонні, і економічні, тоді можна очікувати зростання їх військової активності. Поки що для них це не має сенсу. Вони активно діють у політичній сфері через Медведчука й інші проросійські сили, вони активно діють в економічній сфері».

А Юрій Карін, головний редактор інтернет-видання «Інформаційний Опір», все-таки не виключає спроб Росії загострити ситуацію на Донбасі. «Можливість активізації бойових дій на лінії фронту буде залежати від зростання кремлівських «хотілок» напередодні наступної «нормандської зустрічі». Іншими словами, загострення можливо в березні-квітні, щоб українська влада була більш згідливими».

Головний редактор інтернет-видання «Інформаційний опір»

Що чекає українську армію?

Бюджет Міністерства оборони на наступний рік збільшили майже на 30 мільярдів гривень. Це вже добре, вважає Стеценко. Міністр оборони і генштаб планують змінити систему управління військом, систему підготовки військових і сил територіальної оборони.

Експерт переконаний, що якщо заплановане будуть виконувати, то це піде на користь військових.

«Це і перехід системи управління та структури на стандарти НАТО, це і створення пілотних проектів бригади і батальонно-тактичних груп за стандартами НАТО, це і створення дієздатної системи територіальної оборони, яка буде комплектуватися на добровільних засадах, до якої залучать патріотичні прошарки населення, які отримають належну підготовку», – повідомив Стеценко.

Також Святослав Стеценко впевнений, що треба приділяти увагу розвитку оборонно-промислового комплексу: «Це вже анекдот: на шостому році війни Україна навіть не має власного виробництва боєприпасів для стрілецької зброї. Безумовно, важливо виробництво і постановка на озброєння ракетних комплексів. Але питання в їх постачання в достатній кількості».

Юрій Карін більш оптимістичний: прогнозує, що в новому році буде працювати механізм створення і наповнення військ необхідною технікою і зброєю, як це було в нинішньому. Наприклад, вдала модернізація танка Т-64. «Україна у 2014 році заклала власні проекти: «важкі ракети» «Вільха» та «Нептун», а крім того «малі», переносні «Скіф», «Стугна-П», «Бар’єр», нарешті озброєння для оснащення Бтрів. Зауважте це всі вітчизняні розробки і технології їх виробництва знаходяться саме в Україні, що дозволяє налагодити їх випуск в необхідних обсягах і ні від кого не залежати», – повідомив Карін.

Протитанковий комплекс «Стугна»

«Президент Зеленський взагалі, я так розумію, він боїться армію. Він приїжджає, дивиться, йому показують гарні картинки. На цьому все», – так характеризує військовий експерт Олег Жданов ставлення керівництва країни до армії.

Жданов каже, що незважаючи на нове військове керівництво, в тому числі і в генеральному штабі, в країні немає військової доктрини і немає відповіді на питання: яку армію ми будуємо, ми повинні отримати в результаті військової реформи? Та й самої військової реформи, на його переконання, теж немає.

«На сьогоднішній день Збройні сили в державі поставлені на самий задній план залишкового принципу. Це відображення самої політики президента Зеленського: ми перестанемо стріляти й настане мир. Ну ось вам і результат його політики», – вважає Олег Жданов.

На його думку, лише США зацікавлені у зміцненні Збройних сил України. Адже країна перетворилася на «буферну зону» між Росією і країнами НАТО: «Розуміючи, що у нас економіка нульова і що ми вкрадемо всі гроші, вони готові нам давати озброєння. Мова йде про фрегати для створення флоту, мова йде про вертольоти вогневої підтримки. Там ще літаки: або F-16, або F-18, які Канада нам пропонує із 2014-го року, вже третій раз, по-моєму».

На початку вересня США розблокували програму військової допомоги Україні майже на 400 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на придбання військової техніки і озброєнь.

Тральщик НАТО в Одесі, 29 жовтня 2019 року

Чого є у російських гібридних сил?

За інформацією Олега Жданова, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташовані регулярні частини російської армії: 1-й і 2-й армійські корпуси збройних сил Російської Федерації зі складу 8-ї польової армії Південного військового округу.

Чисельність цих корпусів, як повідомив нам експерт, 32-35 тисяч чоловік: «Військові частини всі мають печатки Російської Федерації, вони приймають присягу збройних сил Російської Федерації. Навіть ті колаборанти з числа місцевих жителів, які підписали контракт, – їх вивозять на територію Російської Федерації на навчальний центр у Ростовську область. Вони там приймають присягу «на камери», їм вручають паспорт громадянина Росії» – розповідає Жданов.

Він упевнений, що чисельність і озброєння російських гібридних сил не будуть змінюватися до тих пір, поки не будуть зміни у Збройних силах України.

Російські гібридні сили ведуть вогонь з РСЗВ «Град», 2015 рік

«На сьогоднішній день ті 600-700 танків, до півтори тисячі артилерійських систем, 2-3 тисячі бойових броньованих машин. Російська Федерація вважає, що цього цілком досить, щоб стримати наступ», – вважає експерт.

Більше того, чисельність окупаційних військ при необхідності може зрости в будь-який момент. Так вважає Юрій Карін: «Кремль «підтягнув» військові бази прямо до кордонів України. Тут піхота, танки, авіація – «повний комплект». Те ж саме відноситься і до можливості посилення структури 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ, зараз вона відсутня, але, в разі необхідності, її завжди можна наситити «ихтамнетами».

«Інформаційна агресія зросте»

Волонтер Влад Борода займається, в тому числі, і різними інформаційними операціями. Наприклад, доставляє листівки на окуповані території.

Влад Борода, волонтер

Влад каже, що, судячи з публічних заяв, влада не зацікавлена у розвитку армії. І це небезпечно: «Мені це навіть страшно уявити, що насправді може статися. Ми ж бачимо, що Росія забирала у нас історію. Поки живий українець, справжній українець, то ми живі. Тому що ми підтримуємо діяльність держави. А завдання Росії – знищити нас, українців, щоб ми стали хохлами, щоб ніхто не знав гімн, що таке прапор, яким він повинен бути. Якусь кірку кинуть нам».

Влад впевнений, що в наступному році чисельність окупаційних корпусів в Донецьку і Луганську не збільшиться. Тому що, на думку волонтера, головне завдання – знищення України інформаційним шляхом.

«Ми боїмося їх корпусів військових. Насправді війна трохи складніше, ніж військові корпусу. Так, там є військовий контингент для нашого стримування. Але повною мірою вони обробляють нас інформаційно… Інформаційна агресія зросте в десятки разів. Ми цього навіть не помічаємо. Вона з кожним днем все більше і більше», – запевняє волонтер.

Влад Борода переконаний, що у наступному році треба кинути всі сили на те, щоб зіскочити з російської інформаційної голки. Коли Україна переможе Росію на інформаційному фронті, впевнений Влад, лише тоді агресор буде змушений нарощувати військову присутність.

Висновок. Ще не пізно стати, як Ізраїль?

Що б не сталося в наступному році, вже зараз зрозуміло, що надії частини жителів Донбасу на швидке мирне рішення після розмови президентів України і Росії не виправдалися.

Володимир Зеленський і Володимир Путін на зустрічі у Франції, 9 грудня 2019 року

Святослав Стеценко каже: «Буде втілений гасло президента Зеленського, який він проголосив у своїй інавгураційній промові, що українцям треба стати подібними ізраїльтянам у захисті рідної землі, залежить, насамперед, від управління: від особистого прикладу вищих посадових осіб держави, які відповідають за оборону країни. А це і президент, і голова Верховної Ради і Верховна Рада як колегіальний орган. Побачимо».

А поки що бачимо лише те, що продовжують обстріли, і продовжують вмирати і військові, і цивільні.

Автор: Сергій Горбатенко; Донбас.Реалії