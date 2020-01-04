Терористи поки бояться стріляти на Донбасі: тактика змінилася

За добу 3 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці «Операція об’єднаних сил» у Facebook.

Відзначається, що в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців збройних сил не було.

«З початку цього періоду російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганского. Втрат з нашого боку немає», – йдеться в повідомленні.

Обстріли були зафіксовані поблизу Василівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «СХІД», і поруч з населеними пунктами Новолуганское і Зайцево, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «ПІВНІЧ».