Венедіктова запропонує президенту збільшити кількість слідчих у справах Майдану

Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина найближчим часом подасть на розгляд президентові нову структуру ДБР.

Про це вона заявила у відеозверненні, яке оприлюднила прес-служба ДБР.

Найближчим часом мною на розгляд президента України буде подано нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління у справах Майдану та збільшення кількості слідчих, котрі розслідуватимуть ці провадження», — сказала Венедіктова.

За її словами, наразі в ДБР існує окремий слідчий підрозділ, котрий займається розслідуванням справ Майдану. У ньому працює 25 слідчих.

Також Венедіктова додала, що до ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Смороду містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

«Низька проваджень стосується правоохоронців, прокурорів та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до їх незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та взяття їх під варту», — заявила вона.

Також, за словами Венедіктової, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням прокурорів у справах Майдану з ГПУ до ДБР.