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Замах на депутата Соболєва: стало відомо про скандальному рішенні судді. Документ

04.01.2020

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти громадянина Росії Гелані Межиева, який, ймовірно, «входить в банду» Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його син.

Про це повідомив народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Telegram. Межиева залишили під домашнім арештом.

За інформацією Мосійчука, Межиев є «членом банди» Юсупа Абуєва, який перебуває в розшуку і підозрюється в організації замаху на Соболєва. Постанова була підписана суддею Ст. Карабанем.

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