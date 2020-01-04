«Народ ще до цього не готовий»: Єпіфаній пояснив, коли ПЦУ змінить дату святкування Різдва

Предстоятель Епіфаній заявив в інтерв’ю журналістам «Радіо Свобода», що український народ ще не готовий до реформування церковного календаря.

За словами глави Православної церкви України, навколо цього питання йде серйозна дискусія, проте робити якісь практичні кроки, спрямовані на перетворення, поки ще рано.

Єпіфаній підкреслив, що потрібно розуміти, наскільки складним є питання. Рішення про зміну дати святкування різдва можна буде приймати після того, як завершиться процес об’єднання всіх помісних православних церков. Однак спершу тут потрібно провести дуже серйозну просвітницьку роботу.

Єпіфаній розповів, що в єпархіях планується провести відповідні питання. У першу чергу потрібно з’ясувати, яка кількість парафіян підтримують ідею перенести дату святкування Різдва. Втім, предстоятель ПЦУ не сумнівається, що дане питання буде вирішено позитивно, просто для прийняття такого рішення потрібен певний час.