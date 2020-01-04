Соціальний прогноз: У 2020-му українців чекає «рабська» Кзпп, безробіття і цензура

«Лібералізація трудових відносин» насправді обернеться безправ’ям працівників – відзначають експерти. Вони вважають, що в ЗМІ вводиться завуальована цензура, очікують зростання безробіття на тлі відкриття ринку землі.

Звільнять по СМС…

Кабінет міністрів на засіданні 27 грудня схвалив проект Трудового кодексу.

«Сподіваюся на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива – це про кращу роботу, більш високу зарплату і нові кар’єрні можливості для кожного», — повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в своєму телеграм-каналі.

Раніше в уряді анонсували, що основою трудових відносин в Україні стане контракт.

«У першу чергу це лібералізація трудових відносин», — розповіла заступник міністра економіки Юлія Свириденко.

За її словами, саме контракт, а не Кзпп буде регулювати порядок роботи, порядок оплати, відпустку, сезонність «і всі інші важливі речі».

У профспілках не поділяють ентузіазму. «Ти сьогодні працюєш. На другий день приходиш — вже твоє робоче місце ліквідовано. Це ж не стабільна держава. Оскільки ці короткострокові контракти можуть бути і місяць, і два», — цитують ЗМІ голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

В уряді не приховують, що хочуть спростити процедуру звільнення працівників. Коли новий кодекс приймуть, начальник зможе повідомити працівнику про звільнення не тільки в письмовій формі, але і за допомогою засобів електронного зв’язку.

Щоб звільнити працівника за порушення трудового договору, начальник повинен буде вказати факти як мінімум двох порушень за останні 180 днів. Підписання додаткової угоди необов’язково: працедавець зможе звільнити його в односторонньому порядку.

«По-суті, українцям пропонують трудове рабство», — заявив у ЗМІ економіст Олексій Кущ. Він зазначає, що в новому кодексі скорочуються лікарняні та відпустки, спрощується звільнення, включаючи працівників пільгових категорій, знімається обмеження на роботу в 40 годин на тиждень.

Слід нагадати, що у своїй програмі Уряд декларує створення 1 мільйона робочих місць в найближчі 5 років, зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% і підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%.

Влада вважає, що досягти цих цілей також допоможе зміна трудового законодавства замість застарілого Кзпп. В результаті роботодавцям буде «легко створювати нові якісні робочі місця».

Міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла в ЗМІ, що в новому Трудовому кодексі буде полегшений процес звільнення, а при лібералізації трудових відносин «реально створюються робочі місця, і з’являється гнучкість для працівників».

Експерт з питань трудового права Світлана Кожушко зазначає, що оскільки скасовується трудова книжка, стягнення записуватись не будуть. «Для звільнення не потрібні будуть пояснювальні, ні попереджень, викликів на килим. Два прогулу протягом 180 календарних днів, які не входять вихідні і святкові дні, і слід звільнення. Якщо працівник відсутній на роботі 4 місяці з будь-якої причини, навіть у зв’язку з серйозними захворюваннями, з ним розривається трудовий договір», — описала вона.

Спрощене звільнення працівника – одна з головних новацій. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив в пресі, що мета — відмовитися від соціалістичного минулого.

«Завжди Радянський союз захищав людину: у тебе є право працювати, і тебе просто так не можна звільнити. Що потрібно насправді зробити — це допомогти вам знайти кращу роботу. Швидше. Тому ми фокусуємося на тому, що людина повинна швидше знайти роботу»,- заявив міністр.

У ЗМІ не покритикуешь…

Поки Мінекономіки запропонувало проект трудового законодавства, Міністерство культури розробило проект закону про медіа. У ньому встановлюється пряма заборона на позитивне зображення комуністичних діячів СРСР. Головним органом, який буде здійснювати нагляд за медіаринком стане Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Його юрисдикція розширюється, пресу, ТБ і радіо за порушення каратимуть, отзывая ліцензію після проведення перевірок. Нововведення стосуються і Інтернет-ЗМІ, які також перейдуть під контроль Нацради.

У статті №112 законопроекту йдеться про те, що серед серйозних порушень для новинних сайтів будуть розпалювання ворожнечі і прославлення комуністів. За такі проступки Нацрада може або оштрафувати на суму до п’яти мінімальних зарплат, або блокувати ЗМІ на рівні провайдера.

Політолог Андрій Золотарьов називає законопроект «прикладом законодавчого ідіотизму», який можна розцінювати як завуальовану спробу впровадження цензури. Він припускає, що, якщо закон ухвалять, його піддасть Венеціанська комісія (Європейська комісія за демократію через право). «Якщо ми називаємо себе європейцями, то й повинні вести себе по-європейськи. А тут практика якихось східних деспотій», — каже політолог.

Варто зазначити, що на даний момент заблокувати сайт можна лише після того, як будуть доведені в юридичному порядку випадки порушення закону — наприклад, розслідувані кримінальні справи за контенту сайту. Слухання повинні відбуватися в рамках повноцінного судового процесу. А коли закон приймуть, відбуватися блокування сайтів буде за рішенням суду, коли слухання йдуть за скороченою процедурою.

У Національній спілці журналістів вважають, що влада намагається контролювати ЗМІ, залякуючи журналістів і включаючи механізми самоцензури.

«Влада артикулировала рух на Захід, а ми реально бачимо рух до авторитаризму», – заявив у ЗМІ, президент Академії української преси Валерій Іванов.

Зазначимо, що передбачається створення журналістської структури, яка буде працювати при Нацраді. Завданням цієї організації буде експертна оцінка порушень, які з’являються в інформаційному полі. Саме цю оцінку буде враховувати Нацрада при винесенні рішень по застосуванню санкцій стосовно ЗМІ в тому числі штрафів, позбавлення ліцензій та блокування.

Наскільки така самоорганізація буде ефективною? Голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook навів приклад того, як українські журналісти вішають ярлики, ображають і загрожують іншим медійникам у соцмережах. Він навів приклади виразів: «Ідіоти», «пропагандистське лайно», «розмова з ворогами один — на знищення», «виганяти їх з ганьбою» «тварини», «антиукраїнська короста», і т. п.

Зросте безробіття, заборонять секонд-хенд, пенсій вистачить на їжу

Економіст Олег Пендзин зазначає, що в 2020 році планується відкриття ринку землі, і це сприятиме зростанню безробіття. «Я питаю, де ви хочете створити додаткові робочі місця? Адже індустріалізація сільського господарства, як правило, зменшує кількість робочих місць. На 100 гектарів землі у великому аграрному бізнесі створюється одне робоче місце. Середній аграрний від 2 до 4 місць, а фермер від 6 до 12 робочих місць. Передача в одні руки більше ніж 10 тисяч га веде до зменшення робочих місць»,- каже він.

Економіст констатує, що і без ринку землі в країні зростає безробіття – на кожних десять робочих місць, які закриваються, створюється всього лише 6 робочих місць.

«У нас безробіття, яка зараз становить 9,5%, скоро перевалить через двозначну цифру. Поки на сьогоднішній момент, ситуація вкрай складна і загрозлива. Зміцнення курсу гривні призвело до того, що експортери скорочують обсяги виробництва. По суті це виштовхує людей за межі країни, зростання безробіття збільшиться»,- сказав О. Пендзин.

Нагадаємо, кількість безробітного населення в Україні в третьому кварталі 2019 року склало 1,3 млн осіб. При цьому звертають на себе увагу такі ініціативи влади як заборона на ввезення секонд-хенду в Україну. Механізм розробляють у Мінсоцполітики. Про це заявив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

«За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат за несплату митних платежів втрачає близько 2 млн доларів. Тобто в рік – від 2 до 3 млрд гривень», – сказав Коваль.

За його словами, для ввезення секонд-хенду потрібні листи-звернення до Міністерства соціальної політики, про те, що потрібна гуманітарна допомога в певній кількості.

Таке нововведення торкнеться малозабезпечених громадян. Між тим, економічний експерт Олексій Дорошенко зазначає, що фактичне зростання пенсій в 2020 році закладено на рівні 5%.

«Хоча влада обіцяє більше, але це малоймовірно. Якщо оплата на комунальні послуги буде знижена, то пенсіонерам стане жити легше. Знизити на 50 або 30%, комунальні тарифи в країні, не реалістично. Реально на 10%. У цьому випадку пенсіонери зможуть собі дозволити продуктів харчування», — розсудив він.