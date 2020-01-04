Народна лайк-соціологія: росіяни полюбили Зеленського і ненавидять Путіна

За останні два роки аналіз співвідношення лайків і дизлайків під трансляцими на YouTube виступів Путіна, а потім і інших президентів, став повальним захопленням.

Народна лайк-соціологія підкуповує своєю доступністю, наочністю та можливістю особистого включення і контролю за процесом. Поставив лайк або дизлайк, залишив коментар і став учасником «народного волевиявлення».

Про це пише відомий російський журналіст Ігор Яковенко.

Популярність народної лайк-соціології підживлюється ще й недовірою до традиційної опитувальної соціології, яка при путінському режимі стала справжньою лженаукою, «продажною дівкою путінізму». Особливо це стосується електоральної соціології і вироблених нею горезвісних рейтингів.

Однак, народна лайк-соціологія, якщо і дозволяє судити про ставлення до глави держави, то лише в тому сенсі, що показує брехливість міфу про всенародної любові до Путіна і дозволяє припустити, що ніякого «путінського більшості» не існує.

Статистика лайків і дизлайків на YouTube постійно, м’яко кажучи, коригується. У випадку з відео трансляції виступів Путіна можна спостерігати «скручування» дизлайків і «накручування» лайків.

НТВ, єдиний федеральний канал, який не відключив можливість висловлювати своє ставлення до новорічного привітання Путіна, на момент публікації цієї замітки показував 12 тисяч лайків і 51 тисячу дизлайків, тобто співвідношення: 1:4,25 на користь негативу.

При цьому були зафіксовані численні «підкручування» статистики на користь Путіна. Тобто реальне співвідношення лайків і дизлайків набагато більш негативно по відношенню до Путіна, але яке воно в цифрах, сказати важко.

Але робити з цього висновок, що в країні такий тотальний перевага негативу по відношенню до Путіна було б необачно. Крім того, що далеко не всі росіяни користуються інтернетом, зовсім невеликий відсоток схильний залишати коментарі до відео і висловлювати свою думку за допомогою лайків і дизлайків.

За 20 років свого правління Путін забетонував політичне, медійний та громадянське простору до такої міри, що ось ця можливість поставити дизлайк Путіну багатьма сприймається мало не єдиною можливістю висловити свій протест. Виборів немає, немає вільних медіа, вуличний протест пригнічують кийками і тюремними термінами – залишається тільки ставити дизлайки Путіну і лаяти його в коментарях.

Тут, до речі, можна порівняти народну лайк-соціологію стосовно до новорічного звернення президента України Володимира Зеленського, у якого співвідношення лайків і дизлайків: 39 тисяч лайків проти 3,9 тисяч дизлайків. Тобто десятикратне перевагу позитиву над негативом.

Тут теж були зафіксовані факти «підкручування» на користь президента України, але припустити, що фахівці з підтасовок, що працюють на користь Зеленського, настільки (на порядок!) ефективніше за своїх колег, що працюють на користь Путіна, досить складно.

І справа навіть не тільки в тому, що Путін за 20 років набрид росіянам набагато більше, ніж Зеленський, який є президентом України менше року. І не тільки в тому, що привітання Зеленського було незмірно більш людяним, ніж тупа казенна туга, якою було пронизане привітання Путіна.

Все це так. Але головна причина, по якій ставлення до двом президентам, зафіксоване народної лайк-соціологією, відрізняється навіть не в рази, а на порядки, полягає в тому, що люди в Україні, які не люблять Зеленського, можуть знайти безліч більш ефективних способів, щоб цю нелюбов висловити. В Україні є вільні вибори, вільні ЗМІ, вільна вулиця, вільне громадянське суспільство.

У Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) нічого цього немає, тому чи не весь протест, ну, або значна його частина йде в цю крихітну шпаринку, залишену владою опозиційно налаштованим росіянам.

Зайшов на YouTube, поставив дизлайк Путіну, потім подивився статистику і на душі, ніби полегшало…

Один з небагатьох позитивних ефектів народної лайк-соціології може складатися в розкручуванні горезвісної спіралі мовчання у зворотний бік. Нам два десятиліття втовкмачували, що ми – в абсолютній меншості, в 14-відсоткове гетто. Це, природно, не викликало наснаги. Народна лайк-соціологія показує, що нас багато. І це добре, навіть якщо народна лайк-соціологія перебільшує.

Але краще все-таки шукати більш надійні способи вимірів суспільних настроїв і більш ефективні форми протесту, ніж боротьба за ютуб-статистику під трансляціями виступів Путіна. Що про наших стараннях все одно не дізнається, оскільки інтернетом користуватися не вміє…