Кожен раз, коли я їду по новоірпінській трасі і проїжджаю міст через річку Ірпінь, то захоплююся грандіозним новим багатокілометровим спорудою, дуже чітко відображає всі труднощі на шляху переходу нашої великої держави з нізвідки в нікуди. Це споруда — величезна велодоріжка з красивою підсвічуванням вздовж річки-вонючки Ірпінь.

Про таких «захоплених» враження повідав у Фейсбуці політолог Юрій Романенко.

Велодоріжка лежить неподалік від міста Ірпінь, що за кілька місяців я не побачив неї жодного велосипедиста або навіть перехожого.

А даремно вони таке прекрасне місце ігнорують. Ближче до автомобільного мосту ці любителі ЗСЖ могли б насолодитися прекрасним амбре каналізації, несправляющейся з різко збільшеним населенням.

Сама річка Ірпінь — типова річка-вонючка, квітуча влітку і вкривається ряскою з квакающими там-сям жабами. Очевидно, що бігаючи уздовж цієї річки, спортсмени і прогулюються парочки можуть згадувати безсмертні слова черепахи Тортилли, звернені до юного Буратіно: «Затягнулася бурого тіною, гладь старовинного ставка. Ах була , як Буратіно, я колись молода. Був безтурботним і наївним черепахи юної погляд і все здавалося дивним триста років тому».

Тому ця конструкція символізує невтомну здатність нашого народу зливати свою енергію на якусь непотрібну хрень.

Ви не розумієте, — скажуть мені знаючі люди, — пройдуть роки і в болотистій заплаві річки-вонючки Ірпінь стоятимуть нові квартали, біля яких буде грандіозна велодоріжка, яка буде приваблювати нових лохів купити саме тут квартиру і насолоджуватися такою чудесною опцією, яка захоплює весь світ.

І ось вся наша Україна — це виступаюча з імли доріжка. Подумайте, як це поетично — морок, бруд, сморід і раптом крізь імлу надходить блискуча ниточка чогось світлого.

Вона виходить з нізвідки і повертається в нікуди. І ти думаєш: Ось адже можемо ж!

Можемо ж красиво викинути бабло на вітер, так, щоб із космосу було видно. А потім сказати ЄБРР:

— Дайте 50 млн доларів на чистку річки Ірпінь і ще 50 млн, щоб ми продовжили велодоріжку до Київського моря. І це буде одна з найбільших велодоріжок у Європі!

— А на х@я? — запитає ЄБРР.

-А х@й його знає , — рішуче відповімо ми.

А адже це і є наше Дао.

Х@й знає, що робимо.

Х@й знає, як воно все тримається.

Х@й знає, чим воно все закінчиться.

Так вип’ємо ж, дорогі товариші, за цей потужний, завжди і у всі проникаючий, всеосяжний х@й.

Дякую за увагу.