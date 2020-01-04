«Ж@ди і поляки, пі@дуйте далеко»: Дочка Фаріон відповіла послів Ізраїлю та Польщі

Софія Семчишин, дочка політика, члена Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ірини Фаріон, відповіла на заяву послів Ізраїлю та Польщі з приводу вшанування націоналістів в Україні.
Про це повідомляє сьогодні видання «Країна».
На початку січня посли Польщі Бартош Ціхоцький і Ізраїлю Джоел Ліон виступили зі спільною заявою, в якій назвали образливим вшанування в Україні прихильників етнічних чисток. Також дипломатів стривожило, що у вшануванні беруть участь представники влади, зокрема Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада.
Після цього їм відповів голова групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький.
Він заявив про те, що посли Ізраїлю та Польщі в Україні допустили помилкові твердження і що рівень антисемітизму в Україні значно нижча, ніж у Польщі.
Тепер в полеміку вступила донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.
Вона була короткою і просто побажала дипломатам йти далеко з їх побоюваннями.
«Ж@ди і поляки, пі…дуйте далеко», — написала Софія.
Скріншот: Facebook/Sofiya Semchyshyn
На фото — Фаріон з дочкою