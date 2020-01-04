Гривня зміцнюється, але варто радіти? — думка

Найбільші втрати від ревальвації національної валюти зазнали виробники та експортери.

Багато нудьгували по долару за 8 грн, але до ревальвації гривні країна виявилася не готова. Так, зміцнення гривні на 16,9% стало дуже чутливим для економіки і соціуму.

Про це йдеться в сьогоднішній статті доктора економічних наук Ігоря Гужви для «Дзеркала тижня».

Найбільших втрат зазнали виробники і експортери, адже ревальвація гривні припала якраз на піковий сезон експорту. Такий акт з боку влади зумовив значні втрати. Якщо фінансові плани підприємств формувалися, виходячи з курсу 28 грн за долар США, то закривати фінансовий рік виробники та експортери змушені з курсом 23 грн/дол.

Чинна влада дуже рада і красномовно звітує про рекордні врожаї зернових в 2019 р., склали 74,3 млн т, хоча, як відомо, це сталося виключно завдяки зусиллям бізнесу і хорошим погодним умовам. При цьому про недоотриманих мільярди гривень чомусь замовчується.

Втім, пригоди експортерів на цьому тільки розпочинаються. Усвідомлене і цілеспрямоване зміцнення гривні без економічного підґрунтя створює ефект стиснутої пружини, яка ось-ось вистрілить. І, швидше за все, станеться це саме в той момент, коли українські аграрії — лідери експорту будуть змушені закуповувати сільськогосподарську техніку, добрива, насіння, пальне та інші матеріали на зовнішніх ринках, щоб провести посівні роботи.

Відповідно, відтворити в цьому році досягнення 2019-го на нинішньому етапі представляється малоймовірним, — українським виробникам банально не вистачить недоотриманих ресурсів. Тобто маніпуляція з курсом мінімум двічі вдарить по агровиробникам і негативно позначиться на загальній економічній ситуації.

Від штучного зміцнення гривні держбюджету у другій половині 2019 р. теж недоотримав близько 40 млрд грн, зокрема через скорочення бази оподаткування. Це частково стало причиною урізання бюджетних витрат.

Переважна більшість населення також відчуло на собі зміцнення гривні. Особливо відчутним це стало для тих, у кого надходження прив’язані до іноземної валюти. Крім того, все менш привабливим для трудових мігрантів стає переказ грошей в Україну. За даними НБУ, в січні—листопаді 2019-го ці переклади досягли 11,7 млрд дол., що на 12,5% більше, ніж у січні—листопаді 2018 р., у валютному еквіваленті, але на 4,4% менше — в гривневому. В таких умовах формується новий тренд, коли стає більш вигідним перекладати не гроші, а продукти і речі натурою. Тим більше, що в сусідній Польщі на багато товари ціни нижче, ніж в Україні.

Фактично виграють у такій ситуації лише імпортери, адже вартість імпорту зменшується, а ціни ростуть. Відповідно, рентабельність збільшується на рівному місці. За даними Держстату, ціни на споживчі товари в січні—листопаді 2019 р. зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2018-го. При цьому НБУ зафіксував, що протягом тих же 11 місяців 2019 р. імпорт товарів збільшився на 3,6 млрд дол., таким чином продовжилося витіснення вітчизняного виробника з внутрішнього ринку.

Чинна влада, як і попередня, на це закриває очі, мовляв, ми не займаємося імпортом, а тільки експортом. Звідси питання: хто тоді в Україні займається імпортом? Іноземні бізнес-асоціації? Грантодавці і грантоїди?

Говорячи про експорт, слід зазначити, що він зростає значно повільніше порівняно з імпортом, за аналогічний період — всього на 2,7 млрд дол. Разом з тим у структурі експорту сировину і напівфабрикати сягають 2/3 вітчизняних товарних поставок на зовнішні ринки. Так, у січні—листопаді 2019-го 21,4% товарного експорту України становлять чорні метали та вироби з них, 18,0 — зернові культури, 10,1% — мінеральні ресурси (залізні руди).

Як відомо, частка експорту в ВВП України стабільно перевищує 50%, відповідно, його сировинна структура являє серйозну загрозу економічній безпеці держави. При такому рівні відкритості економіка України дуже чутлива, по-перше, до коливань світових цін на сировину і напівфабрикати (зовнішній фактор). Амплітуда цих коливань зашкалює: за оцінками ЮНКТАД, під час кризи міжнародної торгівлі в 2015 р. ціни на сировину впали в середньому на 36,2%, тоді як на готові товари — на 9,5. По-друге, до зміцнення курсу гривні (внутрішній фактор), що підвищує вартість українського експорту на світових сировинних ринках, де конкуренція зазвичай йде за кожен цент у вартості продукції.

В протилежність тому, що відбувається з валютним курсом в Україні, світовий досвід свідчить, що курс національної грошової одиниці може бути ефективним інструментом регулювання економіки.

Наприклад, Китай і Туреччина свідомо занижують вартість своїх національних валют, щоб формувати сприятливі передумови для нарощування експорту. Показовим є також негативний досвід Японії кінця 80-х років минулого століття, коли США змусили японську влада штучно зміцнити ієну, що викликало тривалу стагнацію економіки країни.

Говорячи про державну політику чинної влади, зауважу, що Програмою діяльності КМУ серед інших ключових показників передбачено подвоєння експорту. Таке ж завдання закріплена і в стратегічному плані Мінекономіки. Слід нагадати, що попередньою програмою діяльності уряду також передбачалося подвоїти експорт до 2019 р. Втім, досягти цього показника так і не вдалося, — експорт до 2019 р. навряд чи перевищить відповідні показники за 2015-го більш ніж на 25%. Разом з тим імпорт буде щонайменше на 40% вище, ніж п’ять років тому.

Разом з тим стратегічний план Мінекономіки передбачає наступні планові показники розвитку торгівлі та виробництва:

— темпи приросту фізичних обсягів експорту товарів і послуг в середньому на 5% щорічно;

— зменшення рівня ввізних мит на 10% для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках;

— збільшення частки високо – і среднетехнологического виробництва з 3,5 до 9,3%;

— приріст виробництва продукції машинобудування на 7-10% щорічно;

— скорочення ступеня зносу основних засобів з 60,6% у 2018-му до 38% у 2024 р.;

— зростання частки товарів, вироблених з використанням технологій високого і средневысокого рівня, у структурі експорту товарів з 17% до 2018 р. до 27% в 2024-му;

— збільшення кількості проведених торговельних розслідувань для захисту українських виробників на внутрішньому ринку з п’яти в 2018 р. до шести 2024 р.

Проте засоби досягнення залишаються досить сумнівними з точки зору подвоєння експорту та нарощування виробництва. Адже стратегічний план по суті відображає звичайний функціонал міністерства. А ключові показники хоча і виглядають досить привабливими, але не мають жодних економічних обґрунтувань, крім як довідник «стеля».

Фінансова складова стратегічного плану Мінекономіки також викликає великі сумніви в досягненні революційних показників, оскільки відображає поточну бюджетну декларацію цього відомства на відповідні роки. Тобто стратегічний план Мінекономіки не має взаємозв’язку між очікуваними результатами, заходами та фінансовим забезпеченням.

Говорячи про нинішній зовнішньоекономічному блоці уряду, слід зазначити, що з-за очевидної залежності посадових осіб від зовнішнього управління і спонсорів так званих проектів технічної допомоги не слід очікувати заходів в інтересах вітчизняного товаровиробника.

Також зрозуміло, що експортер теж нескоро отримає реальну підтримку, хоча для цього є абсолютно всі можливості. Наприклад, чинний закон про створення експортно-кредитного агентства, прийнятий ще в 2017-му, яким прямо передбачено запуск цієї установи протягом шести місяців з моменту вступу закону в силу. Є бюджет, і навіть створено юридичну установу. Втім, для повноцінного запуску досі банально не вистачає політичної волі на середньому рівні державного менеджменту. Аналогічна ситуація з торговими представництвами, — є все, крім політичної волі чиновників. І таких прикладів, на превеликий жаль, чимало.

Тобто, якщо в державному менеджменті найближчим часом нічого не зміниться, вітчизняному виробникові і експортерові доведеться почекати практичної підтримки з боку влади.

Враховуючи наявність так званого монобольшинства в парламенті, на сьогоднішній день існують абсолютно всі можливості внести необхідні корективи у відповідні державні політики. Зокрема, доповнити передбачені урядом заходи (в деяких випадках — замінити) механізмами розвитку виробничо-експортного потенціалу країни. Серед таких заходів бачу доцільним:

1. Скоординувати заходи НБУ щодо впровадження ефективної курсової політики та облікової ставки в інтересах вітчизняного виробника і експортера.

2. В епоху глобального зростання протекціонізму уряд має шукати можливості більш мобільною та ефективною захисту інтересів вітчизняних виробників на внутрішньому ринку, зокрема, передбачати можливість введення попередніх захисних заходів.

3. Перенести термін запуску ЕКА з грудня 2020-го на січень 2020 р., розширивши потенціал цієї установи за прикладом Румунії — доповнивши функціями банку розвитку. Тобто підтримка експортера повинна починатися на етапі підтримки виробництва через гарантування, страхування та здешевлення кредитних ресурсів. Перш ніж стимулювати експорт чого-то високотехнологічного, ми повинні забезпечити умови, щоб це щось почало в Україні вироблятися або стало проводитися в значно більших масштабах.

4. Ввести податкові, митні та фінансові стимули для індустріальних парків. В міністерській програмі індустріальні парки згадуються. Втім, впровадження цих стимулів потребує особливої уваги. Щоб цей інструмент заробив, умови в індустріальних парках України повинні бути краще, ніж в сусідніх країнах, зокрема, в Польщі та Туреччини.

5. Переглянути митно-тарифну політику в інтересах вітчизняних виробників — мінімізувати ввізні мита на імпорт сировини та комплектуючих і збільшити мита на імпорт готової продукції та експорт сировини. Це вимагає особливої уваги у зв’язку з намірами уряду скоротити ввізні мита в інших країнах. Без аналогічних заходів з нашого боку це міф.

6. Переглянути системи публічних закупівель, державного замовлення та державних цільових програм для формування попиту та впровадження стимулів для вітчизняного виробника з метою задоволення власних потреб, зокрема, у сфері машинобудування, оновлення основних фондів і т. п., у форматі імпортозаміщення з подальшим забезпеченням експортного потенціалу.

7. Запустити мережу торгових представництв за кордоном для забезпечення професійного просування торговельно-виробничих інтересів України за кордоном 247.

8. Переглянути умови співпраці з МВФ — зняти обмеження, що блокують промислове та економічний розвиток України, і встановити обов’язковість консультацій уряду з Верховною Радою з меморандумами.

Тільки таким чином можна забезпечити якісну зміну структури виробництва і експорту і вийти на стійку позитивну динаміку економічного розвитку, а також надати можливості для наближення до задекларованих в урядовій програмі показниками, зокрема по залученню 50 млрд дол. інвестицій, створення мільйона робочих місць та забезпеченню 8-відсоткового зростання ВВП щорічно.