Трамп обрушився на помічників за пропущений дзвінок від Путіна

Журналіст Пітер Берген в книзі «Трамп і його генерали: ціна хаосу» розповів, як радники президента США Дональда Трампа не дали того провести телефонну розмову з главою російської держави Володимиром Путіним.

Берген з посиланням на джерела заявив, що інцидент стався відразу після приходу Трампа до влади, 27 січня 2017 року. Тереза Мей, яка обіймала посаду голови британського уряду, запитала, чи говорив Трамп з Путіним. Президент США відповів негативно, але Майкл Флінн зазначив, що дзвінок знаходиться в стадії організації. Флінн був тоді радником Трампа з нацбезпеки, передає РИА «Новости».

За словами Флінна, російський лідер «дзвонив кілька днів тому», але американська сторона «не змогла поставити дзвінок в розклад» Трампа. Той відповів: «Ви що, жартуєте? Володимир Путін намагався мені зателефонувати, а ви його не з’єднали? Про що, чорт забирай, ви думали?». Флінна заявив, що дзвінків багато, команда Трампа намагається керувати ними. У відповідь Трамп заявив, що Путін є «єдиною людиною, який може знищити» США.

«І ви не з’єднали дзвінок?» – заявив президент США.

Пізніше він висловив обурення своїх радників: «Що це за маячня? Як це можливо, що Путін мені дзвонить, а ви не поєднуєте? Я не знаю, чим ви, хлопці, взагалі займаєтеся!».

Берген – автор книг-бестселерів і аналітик CNN з нацбезпеки. Він першим взяв інтерв’ю у Усами бен Ладена в 1997 році.

14 листопада 2016 року Путін провів телефонну розмову з Трампом, в ході бесіди глава російської держави привітав його з обранням і зазначив готовність Москви до діалогу.