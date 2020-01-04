Новорічний Київ: без снігу, але і без війни

Столиця України зустрічала 2020-й так масово і радісно, що заїжджий турист і не подумав би, що у країни є якісь проблеми.

Журналіст «Росбалта» в новорічну ніч в черговий раз переконався: українці вміють відпочивати і радіти життю нітрохи не гірше, ніж самоорганізовуватися для різного роду протестів. Незважаючи на повну відсутність снігу (замість нього йшов мокрий дощ), святкування йшли по всьому центру української столиці. Головним місцем став Володимирський проїзд: весь простір від Михайлівської до Софіївської площі перетворилося в одну велику зону свята.

Причому безпосередньо до самого настання Нового року людей в цьому місці зібралося, в прямому сенсі, «не проштовхнутися». Мені, прибулому до 23.30, не вдалося протиснутися далі околиці Софіївській площі. Було видно, що кияни хочуть свята і в новорічну ніч вирішили забути і про не прекратившейся досі війні на сході країни, і про економічні негаразди, і про численних судах, і про багато іншого.

Хоча, справедливості заради, варто сказати, що економіка України відчуває себе непогано: прямо перед Новим роком середні зарплати (у доларовому еквіваленті) повернулися до рекордного, «домайданному» рівня. Та й підписання «газового» контракту з РФ, компенсація від «Газпрому», повернення полонених, сильне зміцнення гривні підняли настрій. Так що воно у людей було і справді святковим, без усяких «але ж війна».

Іншими територіями зустрічі Нового року в Києві стали Майдан Незалежності, Хрещатик і, традиційно, Поділ. Причому у кожного місця була власна свого роду спеціалізація. На Софіївській площі святкування було найбільшою мірою «державно-офіційним» (з новорічним привітанням від Володимира Зеленського на великих екранах), на Майдані та Хрещатику — для численних туристів, на Подолі — для дітей і студентів.

За даними київської мерії, на Софіївській площі Новий рік зустріли понад 100 тис. киян і гостей міста, на Контрактовій (Поділ) у новорічну ніч побували понад 40 тис. осіб. Крім того, головна київська ялинка потрапила у п’ятірку кращих в Європі. У цьому році її довжина становить 30 метрів, на ній близько тисячі прикрас і чотири кілометри (!) гірлянд. (Також до п’ятірки увійшли різдвяні дерева в німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, чеській Празі і в литовському Вільнюсі.)

Традиційним «післяноворічним подарунком» стало смолоскипна хода на честь 101-го дня народження Степана Бандери — одного з лідерів забороненої в РФ Організації українських націоналістів. Але воно хоч і зібрав кілька тисяч учасників, однак по мірі масовості приблизно на два порядки (у 100 разів) поступилося «прибічникам Святого Миколая».

Михайло Петровський, Київ