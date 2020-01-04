Умовиводи трирічної дитини: Влащенко висміяла нову витівку Вакарчука проти Зеленського

Відома українська журналістка і ведуча Наталія Влащенко розкритикувала за рядками вірш, який написав музикант і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Свій аналіз вона опублікувала в Телеграм

Відзначається, що Вакарчук написав вірш у відповідь на новорічне звернення президента Володимира Зеленського — той стверджував, що бачить у майбутньому Україну як країну, де панує мир і комфорт, а назви вулиць і пам’ятники не мають значення.

Музикант окреслив різницю між перемогою і поразкою, і у віршах описав її важливість.

Запис він виклав на Soundcloud, її можна послухати онлайн:

Також читайте повний текст вірша:

Влащенко назвала Вакарчука графоманом (людиною, яка вважає поезію своїм покликанням, не маючи ніяких здібностей для цього) і засумнівалася, що той сам писав тексти пісень для «Океану Ельзи».

Зокрема, вона звернула увагу на пропозицію одночасно встати «навколішки» і «навшпиньки», слова «всує» і «гімнастьорка», словосполучення «молитися на голову» і «закрити гідність у коптьорку».

Рядки «не буває без очей обличчя», «не буває без облич людей», «не буває держави без людей» журналістка охарактеризувала як «міркування трирічної дитини».

Так, на її думку, Вакарчук не сильний в поезії, зрозуміти сенс його вірша майже неможливо і «художня самодіяльність нас погубить».