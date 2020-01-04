Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в Гуті ще майже на тиждень

Президент України Володимир Зеленський планує пробути в держрезиденції «Синьогора» в селі Гута (Івано-Франківська область) як мінімум до 9 січня.

Про це повідомили джерела в Офісі президента.

«При цьому, розглядається варіант, що поїде і пізніше — 10, 11 або 12 січня. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то поїде і раніше. Але поки тихо і плани у президента пробути в Карпатах ще майже тиждень», — сказав джерело.

Раніше «Країна» писала, що на Новий рік Зеленський з сім’єю відбув на відпочинок в президентську резиденцію «Синьогора» в Гуті. Разом з ними там відпочиває його помічник Андрій Єрмак і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з сім’ями.

Пізніше відпочиваючі в Буковелі (це приблизно в 100 км від Гути) українці почали скидати в мережу фотографії з Зеленським. Як з’ясувалося, зимовий костюм президента коштував 52 000 гривень.