Путін знайшов нового ворога — Ілларіонов

Досить дивним подією минулого 2019 року стала майданна лайка Володимира Путіна на адресу давно пішов з політики і життя колишнього польського посла в Німеччині в 1934-39 роках Юзефа Липського. Схоже, нічого подібного не мало місця в нашій країні з часів Сталіна-Молотова. Але, здається, навіть ці діячі не використовували подібну термінологію, принаймні, публічно. Значить, сталося щось надзвичайне. Що саме?

Про це сьогодні пише відомий політичний та економічний експерт, екс-радник російського президента Андрій Ілларіонов.

Безпосередньою причиною, що спонукала Путіна виголосити свою філіппіку, він назвав резолюцію, прийняту Європарламентом: …нещодавно наші колеги в Європі, Європарламент прийняв резолюцію, яка фактично ставить чи не на одну дошку і гітлерівську Німеччину, і Радянський Союз, натякаючи або прямо навіть кажучи про те, що і Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни. Це, звичайно, повна маячня.

Це незвично. Раніше ніякі резолюції, прийняті депутатами, в тому числі і європейськими, Путіна зовсім не чіпали. Наприклад, щодо одного з них, яка вимагала припинити втручання Росії у справи Грузії, про яку йому нагадав Михайло Саакашвілі, Путін дав цілком цинічний рада, як з нею можна було б вчинити.

Чому ж цього разу путінська реакція виявилася іншою?

Чому замість того, щоб слідувати власним раді, яким він поділився з тодішнім грузинським лідером, він раптом почав читати публічні лекції своїх колег по СНД?

Чому?

Власне кажучи, саме число публічних згадок Путіним зазначеної резолюції Європарламенту не має аналогів. Путін говорив про неї:

— 11 грудня на засіданні російського організаційного комітету «Перемога»: Ви знаєте напевно, що недавня резолюція Європейського парламенту фактично поставила на одну дошку і нацистських агресорів, і Радянський Союз. Чи не звинувачують СРСР поряд з нацистською Німеччиною у розв’язанні Другої світової війни.

— 19 грудня на «великій» прес-конференції: Рішення Європарламенту мені відомо. Я вважаю його абсолютно неприйнятним і некоректним… Але прирівнювати Радянський Союз або ставити на одну дошку Радянський Союз і фашистську Німеччину – це верх цинізму.

— 20 грудня на неформальному саміті СНД: Мене дещо здивувала, навіть трошки зачепила одна з останніх резолюцій Європейського парламенту від 19 вересня 2019 року «про важливість збереження історичної пам’яті для майбутнього Європи», так написано.

— 24 грудня на засіданні колегії Міноборони: І як логічне завершення цього процесу зовсім недавно наші колеги в Європі, Європарламент прийняв резолюцію, яка фактично ставить чи не на одну дошку і гітлерівську Німеччину, і Радянський Союз, натякаючи або прямо навіть кажучи про те, що і Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни. Це, звичайно, повна маячня. Я часу не пошкодував, попросив колег підібрати деякі матеріали в архівах, подивився їх.

— в той же день, 24 грудня, на зустрічі з керівництвом палат Федеральних Зборів;

— 25 грудня на зустрічі з бізнесменами: Путін «всіх здивував високим рівнем заглибленості в історичний матеріал початку Другої світової війни та позиції Польщі — те, що в пресі зараз обговорюється». За словами співрозмовника Forbes, президент розповів, як він «працює з [історичними] матеріалами».

Шість виступів на одну і ту ж, здавалося б, не зовсім сучасну тему за два тижні! Це абсолютно безпрецедентна історія за всі два десятиліття путінського правління.

Більш того, в одному з виступів Путін повідомив, що «не пошкодував часу на вивчення архівних матеріалів. Причому ці слова він тут же підтвердив своєї часовий лекцією перед приголомшеними лідерами СНД. Така поведінка абсолютно випадає з режиму роботи особи, що перебуває на верхній сходинці влади. Що сталося?

Нарешті, чи не в кожному виступі Путін ще й обіцяв написати статтю на відповідну історико-архівну тему. Слід прямо визнати: нічого подібного раніше не бачили. Що ж сталося?

По суті справи путінські тиради склалися вже навіть не політичну, але по суті у військово-психологічну кампанію. Проти кого ведеться ця кампанія? І з якою метою?

Неприхований подив спостерігачів зростає ще більше, коли з’ясовується, що згадувана Путіним резолюція була прийнята Європарламентом вже деякий час тому – 19 вересня 2019 року. Тобто за минулі три з гаком місяці у Путіна було чимало можливостей для вираження свого відношення до цієї резолюції. Те, що його реакція виявилася відкладеного до кінця року, припускає, як мінімум, два можливих варіанти тлумачення.

Можливо, йому дійсно потрібні якісь особливі зусилля для того, щоб розібратися з документами. Однак це все-таки досить незвично, оскільки більша частина процитованих їм донесень вже давно опубліковано, а для виявлення в архівах Мзс залишилися телеграм потрібно лише декілька годин, але не кілька місяців. Або ж тримісячна пауза була взята ним навмисно – в очікуванні якихось подій, настання яких і поволило йому, нарешті, почати «архівно-дипломатичне» наступ.

Традиційні документи європейських інституцій і парламентів

Однак здивування ще більш підсилюється при знайомстві з текстом самої резолюції, яка опинилася в центрі суспільної уваги. Справа в тому, що резолюція Европараламента від 19 вересня 2019 року, нехай не дослівно, але у своїх основних положеннях (тих самих, що викликали путінські претензії, в тому числі і про тоталітаризм у своїх головних проявах – нацизм, фашизм, сталінізм, комунізмі, і про рівної відповідальності гітлерівської Німеччини і сталінського СРСР, уклали пакт Молотова-Ріббентропа, за розв’язання Другої світової війни), повторює й відтворює близько десятка аналогічних резолюцій, заяв, декларацій, звернень, доповідей європейських інститутів і національних парламентів, прийнятих в останні роки.

Серед них:

— Резолюція ПАРЄ 1481 про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів від 25 січня 2006 р.

— Празька декларація про європейської пам’яті та комунізм ” від 3 червня 2008 р.

— Резолюція Європарламенту щодо європейської пам’яті та тоталітаризм.

— Декларація Європарламенту про проголошення 23 серпня Європейським днем пам’яті жертв сталінізму і нацизму від 26 травня 2009 р.

— Доповідь Єврокомісії, Європарламенту і Ради ЄС «Пам’ять про злочини тоталітарних режимів в Європі від 22 декаря 2010 р.

— Висновки Ради ЄС з питання про пам’яті про злочини тоталітарних режимів в Європі, 9 і 10 червня 2011 р.

— Варшавська декларація з нагоди Європейського дня пам’яті жертв тоталітарних режимів від 23 серпня 2011 р.

— Заяву першого віце-президента Європейської комісії Тиммерманса і комісара Юрової про Європейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів від 23 серпня 2017 р.

— Спільну заяву 8 держав про поминання жертв комунізму, Таллінн, 23 серпня 2018 р.

— Заяву першого віце-президента Європейської комісії Тиммерманса і комісара Юрової напередодні Європейського дня пам’яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів від 22 серпня 2019 р.

Як відомо, жоден з цих документів не викликав у Путіна якої-небудь не те що негативної реакції, взагалі реакції. Більше того, твердження перших чотирьох документів, згаданих вище, не завадило Путіну відправитися з візитом до Польщі, взяти участь у жалобній церемонії на Вестерплятте 1 вересня 2009 року і публічно засудити пакт Молотова-Ріббентропа. Що ж змінилося в цей раз?

Такого роду зміни в принципі могли б бути двох типів: які зміни у свідомості Путіна, в його сприйнятті навколишнього світу і цільових установках, або все ж якісь не одразу виявляються особливості останньої резолюції Європарламенту, що відрізняють її від попередніх документів. Більш уважний її аналіз все ж дозволяє виявити цю особливість – ту саму новелу, яка так «підірвала мозок» Путіна, змусила його зажадати дипломатичні архіви, витрачати час на їх вивчення, на маніпуляції з ними, нарешті, на читання публічних лекцій з фальсифікації історії Другої світової війни.

Пункт резолюції, «підірвав мозок» Путіна

Це відмінність – зовсім нова, «свіжа», раніше ніколи не зустрічалося в подібних документах положення – пункт 11 резолюції Європарламенту від 19 вересня 2019 року, що закликає встановити 25 травня Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму.

The European Parliament…

11. Calls, furthermore, for 25 May (the anniversary of the execution of the Auschwitz hero Rotamaster Witold Pilecki) to be established as International Day of Heroes of the Fight against Totalitarianism, which will be an expression of respect and a tribute to all those who by fighting tyranny, demonstrated their heroism and true love for humankind, and will also provide future generations with a clear example of the correct attitude to take in the face of the threat of totalitarian enslavement…

Європейський парламент…

11. Закликає до того, щоб дата 25 травня (річниця страти героя Освенціма, ротмістра Вітольда Пілецький) було оголошено Міжнародним днем героїв боротьби проти тоталітаризму, що стане вираженням поваги і даниною визнання всім тим, хто, борючись з тиранією, продемонстрував свій героїзм і справжню любов до людства, а також дасть майбутнім поколінням чіткий приклад правильного ставлення до загрози тоталітарного поневолення…

Не випадково, що саме про це пункті було доручено поставити запитання на «великій» прес-конференції Путіна 19 грудня кореспондентці «Російської газети», К. Латухиной. Правда, Д. Пєсков в самий відповідальний момент її «втратив». Хоча і встиг заявити, що нібито «побачив» її, що сидить в протилежному кутку залу.

Д. Пєсков: Бачу наше державне найбільше видання «Російська газета»… Дайте, будь ласка… Ви встаньте, щоб Вас бачили… Зараз, десь я бачив «Російську газету»… ні-Ні, почекайте.. Немає…

Ст. Путін: Поки він вибирає…

Д. Пєсков: ні-Ні, почекайте… А де? Ось, встаньте… Ось, давайте…

Ст. Путін: Ось, давайте, поки він вибирає, CCTV…

Д. Пєсков: Давайте, будь ласка, «Російська газета».

І ось, нарешті, пані Латухина, заглядаючи в заздалегідь підготовлену шпаргалку, запитує Путіна про появу в резолюції Європарламенту саме цієї ініціативи – Дня героїв боротьби з тоталітаризмом:

К. Латухина: …у вересні цього року, приурочивши це до річниці початку Другої світової війни, Європарламент прийняв резолюцію про те, що прирівнюється нацизм і фашизм до радянського режиму. Відповідно, вони називають це тоталітаризмом, пропонують новий міжнародний свято – 25 травня відзначати день героїв боротьби з тоталітаризмом. Як Ви до цього ставитеся? Яка Ваша оцінка?

Ні Латухина, ні Путін не змогли вимовити імені Вітольда Пілецький – людини, в пам’ять якого Європарламент закликав встановити новий Міжнародний день пам’яті. Напевно, це й на краще – щоб навіть ім’я героя не було ображено його вимовою з недостойних вуст.

Вітольд Пілецький, один з найбільших героїв Другої світової війни

Вітольд Пілецький (13 травня 1901 р. – 25 травня 1948 р.) був одним із лідерів польського Опору під час Другої світової війни, одним із засновників Таємної польської армії (Tajna Armia Polska) в окупованій німцями Польщі, а потім бійцем підпільної Армії Крайової. Пілецький став автором названого по його імені Доповіді Вітольда – першого всеохоплюючого звіту польської розвідки про концентраційному таборі Освенцим і Голокост.

Пілецький розробив операцію проникнення в концтабір Освенцим з метою збору розвідданих і сам же її здійснив. Перебуваючи в таборі, він організував там групу опору і почав повідомляти союзникам про звірства нацистів в Освенцімі ще з 1941 року. Після майже двох з половиною років ув’язнення він втік з табору в 1943 р. В серпні – жовтні 1944 р. він брав участь у Варшавському повстанні. Після захоплення влади комуністами він залишився вірним польського уряду у вигнанні. У 1947 р. був заарештований сталінської таємною поліцією і страчений після показового суду 25 травня 1948 р. Будь-яка інформація про його подвиг і його долю ховалася польським комуністичним режимом аж до 1989 р.

Вітольд Пілецький народився 13 травня 1901 р. в місті Олонець Олонецкой губернії Російської імперії. Його дід, Юзеф Пілецький, був шляхтичем з Гродненської губернії, учасником Січневого повстання 1863-1864 рр. Після придушення повстання російськими військами Ю. Пілецький був позбавлений дворянського титулу, засланий на сім років в Сибір, а його маєток біля Ліди було конфісковано. Після звільнення йому і його родині було заборонено повернення в Польщу протягом 30 років, і вони були насильно поселені царськими властями в Карелії.

Син Юзефа, Юліан Пілецький, отримав освіту в Санкт-Петербурзі і оселився в місті Олонець. Вітольд був четвертим з п’яти дітей Юліана і Людвіки Пилецких. У 1910 р. сім’я переїхала у Вільно, де молодший Пілецький закінчив початкову школу і став членом таємної організації польських скаутів (ZHP). Під час Першої світової війни сім’я втекла спочатку в Могильов, потім – в Орел. Там юний Вітольд заснував місцеве відділення скаутської групи.

Радянсько-польська війна і подальша кар’єра

У 1918 р. Пілецький брав участь у роззброєнні відступаючих з Вільни німецьких військ, потім воював проти наступала Червоної Армії. Він участовал в обороні Гродно, в вирішальної битви під Варшавою і в Рудницької пущі. Двічі він був нагороджений Хрестом Доблесті.

У 1922 р. Пілецький вступив на факультет образотворчих мистецтв в Університеті Стефана Баторія. У 1931 р. він одружився на Марії Островської, вчитель місцевої школи родом з району Нарочь (нині – Білорусь). У них з’явилося двоє дітей – Анджей і Зофія.

26 серпня 1939 р. Пілецький був мобілізований і став командиром кавалерійського взводу. У боях з німцями його взвод знищив сім німецьких танків, збив один літак і знищив ще два на землі. Після вторгнення в Польщу радянських військ 17 вересня Пілецький зі своїми бійцями продовжував битися в партизанському загоні. 17 жовтня надійшов наказ про припинення опору.

Польський опір

Але Пілецький зі своїм командиром майором Влодаркевичем пішли в підпілля. 9 листопада 1939 р. вони заснували Таємну польську армію (Tajna Armia Polska, TAP), одну з перших підпільних організацій у Польщі. Влодаркевич став її лідером, а Пілецький – організаційним командиром. За короткий час вони заснували осередки підпілля у Варшаві, Седльце, Радомі, Любліні.

Навесні 1940 р. у Пілецький виник конфлікт з Влодаркевичем, заигрывавшего з антисемітизмом. Пілецький зажадав визнати рівність між поляками і євреями і попередив польський уряд у вигнанні про те, що німці розпалюють серед поляків антисемітизм для відволікання від власних злочинів.

Освенцим

У 1940 р. Пілецький представив керівництву польського Опору план проникнення в концтабір Освенцим для збору розвідувальних даних про табір та організації опору в’язнів. Тоді про Освенцімі було мало що відомо, і вважалося, що це, швидше, велика в’язниця, ніж табір смерті. Командування схвалив план і надало Пилецкому фальшиві документи на ім’я Томаша Серафинского. Під час німецької облави у Варшаві 19 вересня 1940 р. разом з двома тисячами інших польських громадян він був схоплений німцями. Протягом двох днів били в казармах, а потім відправили в Освенцім. Там Пилецкому був привласнений номер 4859 ув’язненого, який був наколотий йому на руку.

Впоравшись з підхопленою пневмонією, Пілецький організував у таборі підпільний Союз Військових Організацій (ZOW), а потім зміг приєднати до нього інші групи опору. У таборі він познайомився з лівим соціалістом Юзефом Циранкевичем, з яким у нього склалися дружні і довірчі відносини.

З жовтня 1940 р. безцінну інформацію про концтаборі ZOW почав надавати польському підпіллю, яке переправляло ці звіти лондонського уряду.

З 1942 р. група Пілецький стала передавати подробиці про числі прибували в табір і загиблих в ньому людей з допомогою радіопередавача, зібраного укладеними з використанням контрабандних та викрадених у німців деталей.

Під керівництвом Пілецький Союз готував повстання в’язнів у разі атаки на табір груп Армії Крайової чи десантування польській 1-й парашутної бригади, що базується у Великобританії. Однак табірне гестапо посилило пошуки підпільників, багато з них були вбиті. Пілецький прийняв рішення вирватися з табору в надії особисто переконати керівників Армії Крайової в необхідності і можливості захоплення табору і звільнення ув’язнених.

В ніч з 26 на 27 квітня 1943 р. Пілецький з двома товаришами вбили охоронця, перерізали телефонний дріт і втекли з табору, захопивши з собою німецькі документи. Під час переслідування німці відкрили вогонь, так що кулі прошили його одяг, а одна навіть потрапила в тіло, але не зачепила життєво важливих органів.

Поза табору

Після втечі Пілецький вступив в контакт з підрозділами Армії Крайової та 25 серпня 1943 р. з’явився у Варшаві і став співробітником II відділу (розвідка і контррозвідка) регіонального штабу Армії Крайової. Після аналізу ситуації і важких втрат, понесених Армією Крайовою, стало ясно, що сил звільнити табір без допомоги союзників у неї не вистачить. Пілецький підготував детальний звіт, в якому говорилося, що «до березня 1943 року число людей, отруєних після прибуття газом, досягло 1,5 мільйона».

Поки Пілецький знаходився в Освенцімі, він був проведений в поручики, а 11 листопада 1943 р. – в ротмістри (капітан кавалерії). Він вступив у таємну антикомуністичну організацію NIE (що означало і «ні», і скорочений варіант слова «незалежність»).

В Освенцімі Пілецький познайомився з письменником Ігорем Абрамовим-Неверли. Разом з Неверли і Янушем Корчаком Пілецький намагався рятувати варшавських євреїв. Він передав дружині Неверли Барбарі гроші від польського Опору для передачі єврейським сім’ям.

Варшавське повстання

Коли 1 серпня 1944 р. спалахнуло Варшавське повстання, Пілецький взяв участь у боях простим солдатом в північному районі міста, не розкриваючи свого звання командуванню. Після загибелі багатьох офіцерів у ході запеклих боїв Пілецький розкрив свою особистість і під псевдонімом «Капітан Роман» прийняв командування 1-ю ротою «Варшав’янка», що билася в центрі Варшави.

Після розгрому повстання Пілецький сховав зброю в криївці у приватній квартирі і здався німцям 5 жовтня 1944 р. Він був відправлений до Німеччини і поміщений у в’язницю Шталагу VIII-B, табори для військовополонених недалеко від Ламсдорфа в Сілезії. Потім він був переведений в Офлаг VII-A в Мурнау в Баварії, де був звільнений військами 12-ї бронетанкової дивізії США 28 квітня 1945 р.

Комуністична Польща

У липні 1945 р. він покинув Мурнау і був переведений в підрозділ військової розвідки ІІ Польського корпусу під командуванням Владислава Андерса в Анконі в Італії. Перебуваючи там, Пілецький написав монографію про свій досвід в Освенцімі. В жовтні 1945 р., коли відносини між польським урядом у вигнанні і режимом Болеслава Берута, підтримуваним Радянським Союзом, погіршилися, генерал Андерс і начальник його розвідки полковник Станіслав Кияк направили Пілецький в Польщу для інформування про ситуацію військово-політичної ситуації в умовах радянської окупації. Пілецький прибув до Варшави у грудні 1945 р. і приступив до організації мережі збору розвідданих, в яку увійшли кілька його товаришів з Освенцима і Таємної польської армії.

У липні 1946 р. Пилецкому стало відомо, що служба безпеки комуністичного режиму вийшла на його слід. Йому було наказано покинути країну, але він відмовився це зробити. Пілецький надав Андерсу і польського уряду у вигнанні звіт розвідки про погром в Кельце, він назвав трагедією вбивство 37 євреїв польської натовпом, подстрекаемой місцевими чиновниками. У квітні 1947 р. він почав збирати докази радянських злочинів, скоєних у Польщі під час окупації 1939-1941 років, а також докази незаконних арештів і судових переслідувань ветеранів Армії Крайової та колишніх військовослужбовців польських збройних сил на Заході.

Арешт і страта

Агенти Міністерства громадської безпеки (МОБ) заарештували Вітольда Пілецький 8 травня 1947 р. Він був поміщений до варшавської в’язниці Мокотов. Там його неодноразово катували. На останній зустрічі з дружиною Вітольд сказав, що порівняно з Мокотовым «Освенцім був дитячими іграшками«.

Показовий процес розпочався 3 березня 1948 р. Свідчення проти Пілецький були представлені Юзефом Циранкевичем, який після звільнення з Освенцима погодився на об’єднання своєї Соціалістичної партії Польщі з комуністами, в результаті чого була утворена ПОРП. За свою діяльність Циранкевич був удостоєний зустрічі зі Сталіним і призначення на пост прем’єр-міністра Польщі. На процесі Пілецький Циранкевич виступав в якості ключового свідка – Вітольд був звинувачений в незаконному перетині кордону, використання підроблених документів, вербування військовослужбовців, незаконному носінні зброї, шпигунстві на користь Ст. Андерса і «іноземного імперіалізму», плануванні вбивств посадових осіб МОБ Польщі.

Пілецький заперечував звинувачення в підготовці вбивств і шпигунстві, але зізнався у передачі інформації у 2-й польський корпус, офіцером якого він себе вважав. Будучи військовослужбовцем, він стверджував, що не порушував польських законів.

Разом з трьома своїми товаришами Вітольд Пілецький був засуджений до смертної кари 15 травня. 25 травня 1948 р. він був убитий пострілом в потилицю в Мокотовской в’язниці у Варшаві.

Після оголошення смертного вироку Вітольд Пілецький заявив суду:

«Я намагався жити так, щоб в годину моєї смерті я міг відчувати радість, а не страх«.

Спадщина

Пілецький і його товариші були реабілітовані у вересні 1990 р. У 1995 р. він був нагороджений орденом Polonia Restituta, в 2006 р. – орденом Білого Орла, найпочеснішою нагородою польської. 6 вересня 2013 р. він був проведений в полковники.

Про Витольде Пилецком зняті художні фільми «Смерть капітана Пілецький» (2006), «Пілецький» (2015), документальні фільми «Проти шансів: опір в нацистських концтаборах» (2004) і «Герої війни: Польща» (2014), підготовлені для британського каналу «Історія».

Всеосяжний доповідь Пілецький 1945 р. про його секретної місії в Освенцимі був опублікований англійською мовою в 2012 р. під назвою «Доброволець Освенціма: за межами відваги». Про Витольде Пилецком написано кілька книг, в тому числі книга Джека Фэйрвезера «Доброволець: місія однієї людини – керувати підпільною армією в Освенцімі і зупинити Голокост» (2019).

Британський історик Норман Девіс написав про Витольде Пилецком так: «Якщо і був у союзників герой, хто заслуговував того, щоб його пам’ятали і віддали йому належне, то це був він, чоловік, з яким мало хто може зрівнятися«. На урочистому заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту у Меморіальному музеї Голокосту США посол Польщі в США Ришард Шнепф назвав Пілецький «алмазом серед польських героїв» «і найвищим прикладом польського патріотизму«. Головний рабин Польщі Міхаель Шудрих у передмові до книги «Доброволець Освенціма: за межами відваги» написав: «Коли Бог створив людину, то Бог мав на увазі, що ми всі повинні бути схожими на капітана Вітольда Пілецький«.

Замість висновку

Схоже, саме перспектива встановлення Міжнародного дня героїв боротьби проти тоталітаризму – в пам’ять Вітольда Пілецький, безприкладного героя Опору, що боровся за незалежну Польщу, за порятунок євреїв від знищення, за свободу всього людства від насильства і терору, причому саме 25 травня, в день його страти польським НКВС, більше всього лякає Володимира Путіна. Саме вона змушує його вести дезинформационно-військову кампанію не тільки проти борців з тиранією, але й проти самої пам’яті про справжніх героїв цієї боротьби.