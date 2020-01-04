Кот во время драки инсценировал обморок и рассмешил Сеть

Соцсети рассмешило вирусное видео, главным героем которого является кот-актер, решивший после первого же удара оппонента инсценировать обморок.
Видео появилось в соцетях.
Над этим падением невозможно не смеяться, а актерская игра определенно заслужила высшей оценки!
Ролик рассмешил пользователей Сети до слез. У комментаторов появились несколько версий происходящего на видео:
Мне кажется, это было «падение веры», но третий кот сзади лажанул…
Ахах, ну или кот слева просто джедай и использовал свои силы.
Когда у кота села батарейка.
Лол, он просто понял, что лучше не связываться ни с кем, и решил так ретироваться.