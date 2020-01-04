Кот во время драки инсценировал обморок и рассмешил Сеть

Соцсети рассмешило вирусное видео, главным героем которого является кот-актер, решивший после первого же удара оппонента инсценировать обморок.

Видео появилось в соцетях.

Над этим падением невозможно не смеяться, а актерская игра определенно заслужила высшей оценки!

Ролик рассмешил пользователей Сети до слез. У комментаторов появились несколько версий происходящего на видео:

Мне кажется, это было «падение веры», но третий кот сзади лажанул…

Ахах, ну или кот слева просто джедай и использовал свои силы.

Когда у кота села батарейка.

Лол, он просто понял, что лучше не связываться ни с кем, и решил так ретироваться.