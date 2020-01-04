На Рівненщині помер останній учасник першого бою УПА Степан Бакунець

На Рівненщині 3 січня помер останній учасник першого бою Української повстанської армії Степан Банкунець (справжнє ім’я — Олександр Шмалюх). Сьогодні, 4 січня, з ним попрощалися.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті на своїй сторінці в Facebook.

«Останні з УПА. На Рівненщині попрощалися зі Степаном Бакунцем», — йдеться в повідомленні.

Степан Бакунець понад 70 років прожила під вигаданим прізвищем. Народився Олександр Шмалюк (саме таким було його справжнє ім’я та прізвище) 1925 року на Поліссі у сільській родині, де було п’ятеро дітей. Під час війни втік з етапу українців, яких відправляли на роботу в Німеччину. 17-річним пройшов навчання і приєднався до українських повстанців, став воїном сотні під командуванням Григорія Перегійняка — «Коробки». В її складі 8 лютого 1943 брав участь у першому бою УПА проти німців, звільнивши заручників з комендатури міста Володимирець Рівненської області.

У 1944-му, перебуваючи в рідних місцях, відвідав батьківський будинок, але натрапив на засідку НКВД. Саме тоді, щоб відвести підозри від сім’ї, назвався Степаном (на честь Бандери) Бакунцем. Пройшов табори Казахстану і Колими. Після звільнення оселився з дружиною, з якою він познайомився у засланні, в селі Кураш Дубровицького району на Рівненщині. У 1976 році Бакунци пошили національний синьо-жовтий прапор, який довгий час зберігали, як реліквію. У 2019 році Степан Бакунець був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.