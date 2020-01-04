НБУ спростив життя ФОПам і банкрутам

Національний банк спростив порядок відкриття і закриття банківських рахунків.

Постанови, які стверджують зміни, що набирають чинності з 3 січня 2020 року, — повідомляє Хвиля з посиланням на прес-службу регулятора.

Зокрема, при відкритті рахунків для здійснення процедур банкрутства, Національний банк встановив порядок:

— відкриття банками спеціального рахунку для здійснення управителем процедури санації боржника — юридичної особи;

— відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедур реструктуризації боргів та погашення боргів боржника — фізичної особи (фізичної особи-підприємця).

Застосування такого порядку дозволить:

· забезпечити рівні права і можливості для захисту законних інтересів кредиторів у процесі банкрутства;

· врегулювати відносини щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації;

· очистити баланси банків і зберегти їх клієнтів серед активних учасників споживчого кредитування і т. п.

Що стосується операцій по рахунках фізичних осіб-підприємців, то в разі припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:

· якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;

· при наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, переказавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

Також банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребує використання послуг нотаріуса.

«Уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що розмір державного боргу України вперше з 2013 року опустився нижче 50% від ВВП.

При цьому, кожен українець на сьогоднішній день має майже $2000.

У свою чергу, Верховна Рада вирішила спростити життя малому бізнесу. Так, у парламенті збираються внести зміни в Податковий кодекс для спрощення роботи ФОП.