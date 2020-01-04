ЗМІ: Трамп вилаяв підлеглих за пропущений дзвінок від Путіна

У 2017 році американський президент Дональд Трамп відчитав радника з національної безпеки Майкла Флінна та інших підлеглих за те, що не розповіли про пропущений виклик від російського президента Володимира Путіна. Про це пише видання Business Insider з посиланням на книгу відомого журналіста Пітера Бергена «Трамп і його генерали: ціна хаосу».

Інцидент стався 27 січня 2017 року під час ланчу у Вашингтоні з Терезою Мей, яка займала тоді посаду прем’єра Великобританії, говориться в книзі.

Автор заявляє, що отримав інформацію від діючих і колишніх американських офіційних осіб. Мей запитала Трампа, говорив він з Путіним після вступу на посаду президента США. Американський голова відповів негативно. Почувши це, Майкл Флінн, який працював радником президента з нацбезпеки, втрутився в розмову і повідомив Трампу, що Путін намагався йому зателефонувати.

«Пане президент, ми як раз зараз займаємося організацією цієї розмови. Президент Путін подзвонив кілька днів тому, але ми поки не змогли включити ці переговори в ваш робочий графік», — сказав Флінн.

Глава США відреагував на це досить різко.

«Ви жартуєте? Путін намагався додзвонитися, а ви його не з’єднали? Про що, чорт візьми, ви думали?», — запитав Трамп.

Радник намагався пояснити, що було багато запитів на телефонні переговори.

Крім того, Трамп назвав російського президента «єдиною людиною, який може нас знищити». Пізніше він повернувся до теми телефонної розмови з російським лідером і відчитав підлеглих за нерозторопність.

«Що це за маячня? Як це можливо, щоб Путін дзвонив мені, а ви — не з’єднали його? Я не розумію, про що ви думали», — сказав він співробітників Білого дому.

Видання нагадує, що наприкінці січня 2017 року телефонну розмову Трампа з Путіним все ж відбувся.