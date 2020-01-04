В Україні збільшили розмір аліментів: скільки тепер треба виплачувати

В Україні з початку 2020 року збільшено розмір виплат аліментів на неповнолітніх, що пов’язано зі зміною прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

«Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей у віці від 6 до 18 років — 2218 грн.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів складе:

для дітей віком до 6 років — 889,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в твердій грошовій сумі, а в прив’язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.



