Вибух на дитячому репетиції під Тернополем: нові деталі і фото, зроблене всередині клубу

У мережі з’явилися подробиці вибуху газу у сільському клубі села Угринів, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє Поліція Тернопільської області в Facebook.

В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років, які репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

За словами Володимира Галевич, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 КК україни — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: ГВЧ

На місці події всю ніч працювали й проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби.

За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив до приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

Нагадаємо, що в результаті пожежі в сільському клубі Тернопільської області вісім дітей знаходяться в реанімації.