Відпочиваючий на Сейшелах Порошенко написав, що особисто перевірив ялинку біля «Рошен»

Колишній президент України і народний депутат Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, зробив вигляд, що знаходиться в країні. Про це свідчить його пост в Twitter.

«Сподіваюся, ви вже відвідали нашу ялинку Roshen Winter Village. Якщо ні – поспішіть! Я перевірив – справжня зимова казка гарантована», — йдеться в повідомленні.

Також Порошенко опублікував відео, як навколо ялинки на ковзанах їздять люди.

Сподіваюся, ви вже завітали до нашої ялинки у Roshen Winter Village. Якщо ні – поспішайте! Я перевірив – справжня зимова казка гарантована 🙂 pic.twitter.com/tTUKbyolg1

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 3, 2020

Нагадаємо, Петро Порошенко 3 січня не з’явився на допит в Державне бюро розслідувань з-за того, що 30 грудня полетів відпочивати з сім’єю на Катар рейсовим літаком.