Поліція затримала харків’янина, який «замінував» вокзал у Полтаві

Правоохоронці затримали мешканця Харківської області, який повідомив про мінування вокзалу в Полтаві. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Сьогодні, 4 січня, близько 8 ранку в поліцію Полтави зателефонував анонім, який повідомив про замінування залізничного вокзалу «Полтава Південна». На місце відразу прибули наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі, інші представники правоохоронних органів. Вокзал ретельно обстежили. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Одночасно оперативники поліції міста почали пошуки особи, яка надала завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали «мінера». Ним виявився 28-річний мешканець Харківської області, який був у стані алкогольного сп’яніння. На місці події правоохоронці вибухових предметів не знайшли.