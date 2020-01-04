Гордон похвалився, що нарешті отримав свою тисячу доларів за перемогу Зеленського на виборах

Відомий український журналіст, публіцист і бізнесмен Дмитро Гордон в інтерв’ю телеканалу «Наш» розповів, що він нарешті отримав свій виграш від торішнього спору на тему: хто стане шостим президентом України в 2019-му році?

За словами Дмитра Гордона, під час передноворічного вечері в колі відомих політиків і бізнесменів він першим спрогнозував, що президентські вибори виграє саме Володимир Зеленський. Тоді всі вирішили посперечатися на гроші, кожен назвав ім’я переможця президентських перегонів.

Гордон зазначив, що тоді його прогноз розкритикували і висміяли, більшість за святковим столом висловилося за те, що залишиться президентом на другий термін Петро Порошенко. Адже була впевненість, що з таким адміністративним ресурсом Порошенко не залишить шансу жодному зі своїх опонентів.

Журналіст підкреслив, він рівно рік тому був упевнений в тому, що Зеленський стане президентом, відчував кармічну закономірність, яка над нами нависали. Звичайно, те, що Зеленський став президентом України – це великий крок вперед.