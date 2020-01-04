Коли загрожують американцям, я готовий на будь-які дії щодо їх захисту, — Трамп про ліквідацію Сулеймані

Президент Дональд Трамп після знищення іранського генерала Касема Сулеймані заявив, що США не ставлять своєю метою зміну режиму в Ірані, проте «готові зробити будь-які необхідні дії» в разі, якщо Іран буде загрожувати американським громадянам.

Трамп заявив: «Минулої ночі ми діяли, щоб зупинити війну. Ми не робили дій, щоб почати війну».

За словами Трампа, «смерть невинних людей була хворобливою пристрастю Сулеймані», який був «схоплений на місці злочину і знищений».

Трамп також заявив, що США володіють кращими в світі збройними силами та розвідувальними службами. Він також підкреслив, що відчуває глибоку повагу до народу Ірану.

Трамп зробив цю заяву у своєму гольф-курорті Мар-а-Лаго, де знаходиться на новорічних канікулах. Він не став відповідати на питання журналістів.

У ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про це ударі. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати «жорстоку помсту».

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Дональду Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами «аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані.