Депутата міськради Бердянська затримали за підозрою в тероризмі

На блокпосту Нацполиции під Маріуполем затримали депутата Бердянської міськради Віктора Цуканова. Він був разом з дружиною і дитиною. Про це Цуканов заявив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, поліцейські звинуватили його в тероризмі.

«Спочатку ми з’їздили на каток в Маріуполь, а після — давали покази спочатку СБУ, а потім — у відділенні поліції Мангуша про те, що я не терорист. З 17:00 до 20:40 ми провели незабутній час на нашому українському блокпосту, доводячи, що в 2014 я гуманітарну допомогу возив для української армії, а не в «ЛДНР», — написав він.

Цуканов заявив, що в поліції не хотіли приймати заяву про перевищення посадових обов’язків правоохоронцями.