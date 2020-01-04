Москва і Мінськ схопилися нещадної комунально-політичної колотнечі за нафту

Кінець 2019-го і перші дні нового року ознаменувалися оглушливим і одночасним тріском економічної, політичної та військової основ так званої Союзної держави. Давно розрекламовані як братські відносини між Мінськом і Москвою на очах знаходять характер непристойній комунальної сварки в гіршому розумінні цього виразу. І давно вже неможливо зрозуміти, хто першим почав нову бійку: Білорусь чи Росія? Безперечно одне — в пристойному суспільстві так себе вести не прийнято ніде.

У грудневому інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви» президент РБ Олександр Лукашенко сформулював відбувається коротко, але вичерпно точно: «Ми починаємо лаятись. Так це ж моє життя сьогодні». Візьмемо лише виключно свіжі зведення з цього нещодавно виник фронту.

З самого першого дня нового року, з 1 січня, раптово для багатьох раптом пересохли російські труби, по яких вуглеводневу сировину з часів СРСР доставлялося на білоруські нафтопереробні заводи «Нафтан» і Мозирський. Анонімний представник одного з цих заводів повідомив журналістам: «Ми працюємо зі зниженою завантаженням на залишках сировини, що було накопичено в грудні. Контракти на постачання нафти, як і раніше, не укладено, поставки відсутні з 1 січня».

Згідно із заявою нашої «Транснафти», поки що в повному обсязі здійснюється перекачка нафти в Європу російського нафтопроводу «Дружба». Але чи це надовго? Адже днями у тому самому інтерв’ю «Еху Москви» норовливий «Батька» досить недвозначно заявив: якщо не вдасться нормально домовитися з Москвою щодо нафти, для її альтернативних поставок реверсом на два білоруських НПЗ будуть зайняті дві з трьох труб нафтопроводу «Дружба», за яким поки що жене свої вуглеводні в Європу Росія.

Грізне для Москви попередження прозвучало дуже самовпевнено і обурливо авторитарно: «Росія поставляє під 70 млн тонн по цих трубах на преміальний західний ринок. Якщо я заберу дві труби, у неї залишиться десь 20 млн тонн. І я ставлю запитання: навіщо ви заганяєте мене в рішення питання таким чином? Я цього не хочу».

Таким чином, ледве встигнувши усунути загрозу катастрофічного скорочення поставок російського природного газу через Україну, європейці в розпал зими можуть зіткнутися з новою і ще більш грізною економічної бідою. Тепер до них за вказівкою закусившего вудила «Батька» може миттєво і дуже суттєво зменшитися потік нафти через Білорусію. І, що характерно: під безперервні міркування про виключно братніх стосунках між двома народами, давно вирішили стати союзниками. У світлі того, що відбувається, так і тягне сказати — вірними союзниками.

Що, власне, відбувається? А ось що. Схоже, Володимиру Путіну набридло робити вигляд, що формально створене у квітні 1997 року Союзна держава дійсно існує і ніби навіть розвивається. 19 грудня 2019 року президент РФ констатував, що ідея об’єднання РФ і РБ була правильною, але 90 відсотків рішень по її втіленню в життя залишилися нереалізованими.

Неважко здогадатися, що саме мав на увазі в той день Путін. Нагадаю: Союзним договором, підписаним і Москвою і Мінськом, передбачено створення єдиного парламенту, єдиного Радміну, єдиних суду, Рахункової палати, єдиної валюти і єдиного емісійного центру. Де все це? Навіть розмов давно немає. Крім як на московських і мінських кухнях.

За минулу майже чверть століття справа звелася, головним чином, до приємним і одностороннім економічних преференцій нашим сусідам з боку Росії. До яких, природно, в Мінську давно звикли. Наприклад, до щорічної «перетаможке» 6 мільйонів тонн російської нафти, що приносила в білоруський бюджет сотні мільйонів доларів. До пільговими цінами на паливо, що споживається самої Білорусією. До порівняно дешевої нафти, одержуваної від Москви, а потім переробленої бензин на місцевих НПЗ і проданої на Захід вже за світовими цінами.

Природно, все це «Бацькові» хочеться зберегти якнайдовше. А спільні політичні перетворення, без яких ніяке Союзну державу неможливо в принципі, непомітно змести віником куди-небудь в найтемніший куточок переговорного залу.

Абсолютно зрозуміло і чого найбільше побоюється Лукашенко. Єдина валюта — це російський рубль і нічого більше. Адже ніхто в Москві не стане заради одній тільки Білорусії, економіка який приблизно в 30 разів менше нашої, вигадувати неіснуючі поки «братскосоюзное» платіжне засіб. І все емісійні права в такому випадку залишаться тільки у ЦБ РФ. Економічне поглинання сусідньої країни, таким чином, виявиться справою декількох років.

Гранично цинічно і відверто сформувалася до 2020 року точку зору російського керівництва на перспективи Союзної держави на днях сформулював лідер ЛДПР Володимир Жириновський: «Вони (в Мінську — „СП“) хочуть газ за ціною Смоленська. Тоді станьте як Смоленськ. Але не однією маленькою областю, а шість областей. Це може бути федеральний округ — Західний федеральний округ».

Але подібне перетворення РБ «в Смоленськ» — неминуща політична смерть для самого «Батька», і для сформованої навколо нього в Мінську еліти. Зрозуміло, що проти такої перспективи там мають намір битися до останньої краплі своєї крові.

Поки що сувора реальність для наших як би союзників така. На 2020-2021 роки Росія вимагає від Мінська за газ по 152 долара за кожну тисячу кубометрів. Але в 2019-му було всього по 127 доларів! Тобто — для всіх інших в Європі ціна «блакитного палива» падає. І тільки для наших союзників зростає.

Пояснення цієї дивності 30 і 31 грудня Лукашенко двічі намагався отримати від Путіна в ході напружених телефонних переговорів. Як випливає з подальших подій — безрезультатно. Настав час ударів Мінська за інтересами Москви.

Швидше за все, від експропріації Білорусією російського трубопроводу «Дружба» справа все ж не дійде. Тому що яка стала у відповідну політичну позицію Лукашенка серйозні ускладнення з Заходом тепер тим більше ні до чого. Але своїм міністрам президент РБ велів продумати схему доставки нафти на згасаючі білоруські НПЗ залізничними цистернами з прибалтійських портів. Можливо, це обійдеться навіть дорожче, ніж платити Москві запитані нею на 2020 рік гроші. Але на війні — як на війні!

Далі. 31 грудня, як тільки телефонні переговори Лукашенка і Путіна провалилися, Міністерство оборони Білорусі звернулося до своїм російським колегам із заявою «про відсутність інтересу надавати Росії розміщення військових баз на території країни». За заявою прес-служби білоруського оборонного відомства, у 2020 році Росії доведеться «зацікавити» Мінськ для продовження термінів розміщення російських військових об’єктів.

Ну, про російські військові бази — це від лукавого. Немає таких на території наших сусідів. І ніколи не було.

Давнє, зроблене ще в 2015 році міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, пропозицію про створення в Білорусії бази для нашої винищувальної авіації давно і з погано прихованим презирством відкинули Мінському на всіх рівнях. А нічого іншого в тій країні і немає. Тому що російські 43-й зональний вузол зв’язку ВМФ РФ в 7 кілометрах від міста Вілейка в Мінській області та 474-й окремий радіотехнічний вузол (іншими словами — дециметрова РЛС «Волга» нашої Системи попередження про ракетний напад) в 48 кілометрах на південний схід від міста Барановичі Брестської області статусу військових баз ніколи не мали. Просто — достатньо великі технічні військові об’єкти російських Збройних сил. І тільки.

Так, за обопільною домовленістю Москва усі минулі роки за них ні копійки не заплатила Мінську. Тому що Білорусія передала їх нам в безоплатне користування на 25 років без оплати за канали зв’язку і «без стягування всіх видів податків, крім податків, пов’язаних з господарською діяльністю».

Днями він оприлюднив підготовлений в надрах його апарату довідку про те, скільки країна втратила від цього рішення. Виявилося, тільки з 2011 по 2019 року — 120 мільйонів доларів. Хоча сам факт подібних підрахунків виглядає сумнівним. По-перше, ніяких міждержавних переговорів на цей рахунок ніхто не проводив. Стало бути, неясна і вихідна ціна оренди квадратного метра території Білорусії.

По-друге, якщо вже переходити до настільки склочною арифметиці, то чому б Мінську не згадати, що в обмін на домовленості про безкоштовну оренду Росія списала білоруській стороні 900 мільйонів доларів боргу за енергоносії? А ще — зобов’язалася надавати на безоплатній основі свої військові полігони для проведення навчальних стрільб та інформацію про ракетно-космічної обстановці?

Втім, що вже тепер?.. Хоча ніяких грошей на зазначені об’єкти Лукашенко все одно не світять. Насамперед, тому, що РЛС «Волга», яка з-під Барановичів контролює райони патрулювання атомних підводних човнів НАТО в Північній Атлантиці і в Норвезькому морі, з недавніх пір не так вже нам і потрібна. Ми заздалегідь підготувалися до подібного демаршу політично легковажного «Бацьки». І ще в 2014 році під селищем Піонерський в Калінінградській області за 4,4 мільярда рублів побудували куди більш досконалу надгоризонтную РЛС «Воронеж» з дальністю «зору» у 6000 кілометрів. Сектор її огляду повністю перекриває той, що у старіючої «Волги». Стало бути, «Волгу» простіше закрити, ніж починати платити за її роботу Мінську.

З вузлом зв’язку ВМФ під Вилейками складніше. Там на площі 650 га з 1964 року діє російська сверхдлинноволновая радіостанція «Антей» з передавачем потужністю 1 тисяча кВт. Вона забезпечує зв’язок Головного штабу ВМФ з бойовими кораблями і атомними підводними човнами, що несуть чергування в районах Атлантичного, Індійського і частково Тихого океанів на відстані понад 10 тисяч кілометрів. Інший такий у нас, наскільки відомо, поки що немає.

Тоді виходить, що Росію союзники можуть змусити надалі платити лише за роботу «Антея». Але і в цьому випадку мова напевно піде не про реальних доларах, а про банальне взаємозалік (або про військово-технічне «бартер»). Білоруське керівництво адже давно просить у Москви новітні бронетранспортери БТР-82А і 122-мм мінометні комплекси «Нона-М1».

А ще з осені минулого року Росія почала реалізовувати контакт на поставку білорусам 12 багатоцільових винищувачів Су-30СМ. Перші чотири машини вже в руках у нових господарів. Тепер їм потрібні будуть запчастини, сервісне обслуговування, поточні ремонти, дорогі комплекти озброєнь. Ось все це і можна, мабуть, запропонувати в обмін на продовження роботи російського вузла зв’язку під Вилейками.

Але чим би справа скінчилося — свара між Москвою і Мінськом з перших днів нового року вже заварилася серйозна. Було б дивним, якби цією обставиною негайно не скористалися наші недоброзичливці. Так вони вже на підході.

Як оголошено в Мінську, 4 січня 2020 року в столиці Білорусії з візитом збирався прибути держсекретар Сполучених Штатів Марк Помпео. Так, днями візит відкладено і за різкого загострення ситуації навколо Ірану і Іраку. Але тільки відкладений, а не скасовано. Стало бути, у величезну пробоїну у борту Союзної держави вже ринули наші спільні недоброзичливці.

А в цей час

4 січня білоруський концерн «Белнефтехим» повідомив про підписання першого в нинішньому році контракту на постачання вуглеводневої сировини з Росії без премії до ціни. За даними концерну, обсяг очікуваного до постачання сировини забезпечить безперервну роботу білоруських нафтопереробних заводів. Але поки що лише в січні 2020 року.

Таким чином конфлікт, що розгорається між союзниками мова може йти тільки про тимчасову паузу а не хоча б про перемир’я.