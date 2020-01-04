На Різдво українські рятувальники працюватимуть у посиленому режимі

У період святкування Різдва — з 4 до 8 січня — Державна служба з надзвичайних ситуацій працюватиме у посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

«У цей час забезпечується посилення моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіяних об’єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій», — йдеться у повідомленні.

«Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тіс. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки», — розповіли рятувальники.

У відомстві додали, що в разі ускладнення ситуації кількість особового складу може бути збільшена до понад 13 тисячі осіб, а кількість техніки — до 3,7 тисячі одиниць.