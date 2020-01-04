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Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

04.01.2020

Військовослужбовці отримали поранення через вибух невстановленого вибухового пристрою. Постраждалих госпіталізували.

На Донеччині двоє українських військовослужбовців були поранені, підірвавшись на невстановленому вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба штабу ОНС в суботу, 4 січня.

«Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій», — розповіли в штабі.

Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги, заявили в штабі.

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