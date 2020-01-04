ЦВК Іспанії позбавила лідера Каталонії місця в регіональному парламенті

Центральна виборча комісія Іспанії у п’ятому ятницю позбавила лідера уряду Каталонії Кіма Торру місця у регіональному парламенті і постановила, що інший провідний сепаратист, ув’язнена язнений за заколотий, не має права займати місце в Європейському парламенті, куди його розібрали торік.

Про це повідомляє Європейська правда.

Обидва рішення можуть мати значні наслідки для Каталонії та підірвати плани щодо нового уряду Іспанії на чолі з соціалістом Педро Санчесом. Вони також, ймовірно, ще більше розпалять гнів каталонських сепаратистів, які вже розлючені відмовою уряду Іспанії обговорювати можливу незалежність заможного регіону. Виборча комісія ухвалила рішення позбавити Торру його мандата після того, як каталонський суд заборонив йому в грудні займати посади протягом 18 місяців за непокору.

Торру визнали винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнена ув’язнених каталонських політиків з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

Це рішення суду може бути оскаржене. “Поки каталонський парламент не скаже протилежного, я буду одним з його членів і президентом Каталонії”, – сказавши Торра, пообіцявши не відступати. Перед будівлею уряду Каталонії в Барселоні зібралися кілька тисяч сепаратистів, щоб протестувати проти спроби його усунення.

Іншим важливим рішенням ЦВК у п’ятому ятницю стала постанова про те, що колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас втратив право обіймати місце в Європейському парламенті, куди він пройшов на травневе виборах.

У рішенні ЦВК сказано, що оскільки Жункерас був засуджений за заколот у жовтні, він більше не може бути депутатом Європарламенту і наступний кандидат у списку його партії позику його місце. Це відбулося після того, як у грудні Суд ЄС постановив, що ув’язнена язнений Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Верховний суд Іспанії відмовив Жункерасу у дозволі вийти з в язниці, щоб зайняти своє місце. Очікується, що Верховний суд у найближчі дні прийме рішення щодо того, як застосувати європейську ухвалу. Рішення ЦВК, ймовірно, також буде важливим питанням для коаліційного уряду, керованого соціалістами, який, як очікується, вступити на посаду днями. Коаліція в значній мірі залежить від утримання від голосування партії ERC Жункераса, яка є партнером у регіональному уряді Торрі.